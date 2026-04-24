Magyar Péter az új miniszteréről, Vitézy Dávidról: Nincs vezetői kvalitása és a Fideszhez tartozik

Magyar Péter pénteken délelőtt jelentette be a Facebook-oldalán, hogy Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek. A Tisza Párt elnöke a 2024-es önkormányzati választás kampányában arról beszélt, hogy "Vitézy Dávid a Fidesz hackje és egyértelműen hozzájuk köthető". Azt is mondta, egyik 2024-es főpolgármester-jelöltre sem szavazna, és mint köztudott, az egyik jelölt maga Vitézy Dávid, leendő minisztere volt.

Magyar Péter korábban még azzal vádolta Vitézy Dávidot, hogy a Fidesz embere. Ma már őt kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek

Magyar Péter azt is mondta 2024. áprilisában a főpolgármesteri címre pályázó Vitézyről, hogy szerinte nincs meg benne az a vezetői kvalitás, amivel össze tudná fogni a Fővárosi Közgyűlést

- írta meg korábban az RTL a Magyar Hangot szemlézve. Vitézy Dávid a 2010-ben hatalomra kerülő Fidesz kormányok alatt többször is vezető beosztásban volt - írja a Ripost.

Vitézy Dávid szakmai karrierje a Fidesz-kormányok alatt

A fideszes többségű Fővárosi Önkormányzat által, 2010 novemberében alapított integrált közlekedésszervező cég, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) alapító vezérigazgatója és igazgatóságának tagja 2014 decemberig.

2015 februárjától július végéig, a közösségi közlekedési cégek működésével kapcsolatos, a jövőbeli irányokat tartalmazó koncepció kidolgozására, miniszteri biztosi posztot töltött be.

2016 januárja óta volt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója.

Vitézyt 2020 februárjában a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatójának nevezték ki.

Magyar Péter egy másik minisztert is bejelentett, a Szociális- és Családügyi Minisztériumot dr. Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni. Magyar ígérete szerint még pénteken bejelenti a leendő oktatási minisztert is.