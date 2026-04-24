Magyar Péter az új miniszteréről, Vitézy Dávidról: Nincs vezetői kvalitása és a Fideszhez tartozik

Nagyon rosszul öregedtek Magyar Péter szavai, de az internet nem felejt. A leendő miniszterelnök Vitézy Dávidot kérte fel beruházási- és közlekedési miniszternek. Akit korábban szidott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.24. 12:20
Módosítva: 2026.04.24. 12:22
Magyar Péter pénteken délelőtt jelentette be a Facebook-oldalán, hogy Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek. A Tisza Párt elnöke a 2024-es önkormányzati választás kampányában arról beszélt, hogy "Vitézy Dávid a Fidesz hackje és egyértelműen hozzájuk köthető". Azt is mondta, egyik 2024-es főpolgármester-jelöltre sem szavazna, és mint köztudott, az egyik jelölt maga Vitézy Dávid, leendő minisztere volt.

Magyar Péter korábban még azzal vádolta Vitézy Dávidot, hogy a Fidesz embere. Ma már őt kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek 

Magyar Péter azt is mondta 2024. áprilisában a főpolgármesteri címre pályázó Vitézyről, hogy szerinte nincs meg benne az a vezetői kvalitás, amivel össze tudná fogni a Fővárosi Közgyűlést

- írta meg korábban az RTL a Magyar Hangot szemlézve. Vitézy Dávid a 2010-ben hatalomra kerülő Fidesz kormányok alatt többször is vezető beosztásban volt - írja a Ripost.

Vitézy Dávid szakmai karrierje a Fidesz-kormányok alatt

  • A fideszes többségű Fővárosi Önkormányzat által, 2010 novemberében alapított integrált közlekedésszervező cég, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) alapító vezérigazgatója és igazgatóságának tagja 2014 decemberig.
  • 2015 februárjától július végéig, a közösségi közlekedési cégek működésével kapcsolatos, a jövőbeli irányokat tartalmazó koncepció kidolgozására, miniszteri biztosi posztot töltött be.
  • 2016 januárja óta volt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója.
  • Vitézyt 2020 februárjában a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatójának nevezték ki.

Magyar Péter egy másik minisztert is bejelentett, a Szociális- és Családügyi Minisztériumot dr. Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni. Magyar ígérete szerint még pénteken bejelenti a leendő oktatási minisztert is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
