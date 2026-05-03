Eltűnt egy 64 éves nő egy VII. kerületi intézményből

A 64 éves asszonyt a rendőrök nagy erőkkel keresik. Az eltűnt P. Jánosné lehet, hogy orvosi segítségre szorul.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.03. 18:24
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság 01150-157/150/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó eltűnt P. Jánosné ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 64 éves nő 2026. május 3-án 9 óra körül egy VII. kerületi egészségügyi intézményből ismeretlen helyre távozott. Előfordulhat, hogy orvosi segítségre szorul - a rendőrök jelenleg is keresik.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

P. Jánosné körülbelül 165 és 170 centiméter közötti magasságú, vékony alkatú, rövid haja és szeme barna. Eltűnésekor pink felsőt, fekete melegítőnadrágot, és fehér sportcipőt viselt, írja a Police.hu.

Az eltűnt nőről készült fényképet IDE kattintva lehet megtekinteni!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy P. Jánosné tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

