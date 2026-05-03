Most jött! Kigyulladt egy kisbusz az M5-ösön

A tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat az M5-ösön kigyulladt kisbusznál.

Kigyulladt egy kisbusz az M5-ösön, Kakucsnál

Fotó: pexels (illusztráció!)

Teljesen kiégett egy kisbusz az M5-ös autópálya 38-as kilométerszelvényénél, Kakucs térségében, a Lajosmizse felé vezető irányban. A tűz mintegy kétszáz négyzetméteren elérte a leállósávban álló jármű környezetében az aljnövényzetet. A dabasi hivatásos tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. A beavatkozás idejére lezárták az érintett pályaszakaszt, írja a Katasztrófavédelem.