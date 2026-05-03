Az állatorvosok elárulták, pontosan hányszor kell megmosni a kutyádat – kevesebbszer, mint hinnéd

Az állatorvosok szerint a kutyát havonta egynél többször nem érdemes fürdetni. Egy közösségi médiás bejegyzésben Pablo Antonio Olmedo González hangsúlyozza, hogy a fürdetést a minimumon kell tartani. Elmagyarázta, hogy a kutyák bőrén egy védő olajréteg található, amely fenntartja a természetes állapotot.

Az állatorvos elmondja, hogy ápold kutyusodat felelősségteljesen

„Ha túl gyakran fürdetjük őket, a bőr több olajat termel, és egy ponton a kutya még jobban elkezd szaglani” – mondta a Pablo_Vet nevű TikTok-fiókjában közzétett videóban. – „A megoldás az, hogy hagyjuk pihenni a bőrt. Ezért legfeljebb havonta egyszer fürdessük, és ha ennél ritkábban is megoldható, még jobb. Amit javaslok, az a rendszeres kefélés, ami gond nélkül tisztán tartja a bundát.”

Egy másik TikTok-állatorvos, Maria Vetican hasonló aggályokat fogalmazott meg a túl gyakori fürdetéssel kapcsolatban. Kiemelte, hogy különösen a szappanok boríthatják fel az állat bőrének természetes egyensúlyát.

Kiszáríthatják a bőrt, és csökkenthetik a természetes olajokat, amelyek védik azt. A túl gyakori mosás miatt a bőr fogékonyabbá válhat fertőzésekre vagy bőrproblémákra.

David Aldas, aki az interneten doctoraldasvet néven ismert, azt javasolja, hogy a gazdák még ritkább fürdetést fontoljanak meg. Szerinte a kutyákat évente három-négy alkalommal érdemes fürdetni. Szerinte a macskákat még ennél is ritkábban kell mosni, akár évente egyszer is elegendő lehet. Az állatvédő szervezet, a Blue Cross szerint a kutyákat jobb minél tovább fürdetés nélkül hagyni – írja a Mirror.

A szervezet magyarázata szerint, hacsak a kutya nem lesz sáros vagy nem hempereg valami elég undorító dologban, érdemes hagyni, hogy a természetes olajok végezzék el a munka nagy részét. A jótékonysági szervezet azt is hangsúlyozza, hogy a kutyák elég jól képesek saját magukat tisztán tartani, illetve hogy a bolha- és féreghajtó cseppek minden fürdetésnél lemosódnak. Ugyanakkor elismerik, hogy bizonyos bőrproblémákkal küzdő kutyáknál gyakoribb fürdetésre lehet szükség, ezért ilyenkor állatorvosi tanácsot javasolnak.