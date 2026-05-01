RETRO RÁDIÓ

Mutatjuk Budapest egyik legrejtélyesebb részét, a Vár alatti titkos alagútrendszert

Budapest felszíne alatt valóságos bunkerhálózatok húzódnak. A Budai Vár alatt is található titkos alagútrendszer.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.01. 05:00
Budapest alatt egy kiterjedt, részben összefüggő földalatti világ található, különösen a Várhegy alatt, a Gellérthegyen és a Csepel Művek területén. Ezek érdekes dolgokat mesélnek a történelmünkről, de kiemelkedően rejtélyes a Vár alatti világ. Mit kell tudni a Budai Várhegy alatti alagútrendszerről? Mutatjuk!

Titkos alagútrendszer van a Vár alatt
Te jártál már a Várhegy gyomrában? Fotó: Máthé Zoltán

Mit találhatunk a Várhegy belsejében? 

Ha lejjebb megyünk, különleges földalatti rendszer tárul elénk. A Várhegy gyomrában található a 30-as évek végén tervezett, majd az 50-es években megerősített, szupertitkos kormányóvóhely, a P50 is. Az atombiztos létesítményt a politikai elit számára alakították ki. Vegyi és atomtámadás ellen is védett, önálló szellőzéssel és áramellátással felszerelt bunker, amelyet ma is szigorúan titkos objektumként tartanak számon.

Szintén a budapesti Várhegy belsejében helyezkedik el a budavári labirintus, a budai Várbarlang, a török pincék, a várhegyi mésztufabarlang, a várhegyi barlang, a budavári pincebarlangok, barlangpincék. Eredetileg természetes képződmény, amelyet később házakhoz és kutakhoz csatoltak. A Várhegyet borító mészkő-mésztufa és az alatta lévő márga között a hőforrások mosták ki a természetes üregeket. A történelem során más bővítéseket is végeztek. 

A barlangrendszer és a pincerendszer nagyjából 12 méter mélyen húzódik és a mesterséges részeivel együtt 3,3 km hosszú. A turisták és a magyar járókelők számára is izgalmas ez a különös járatrendszer. A Budai Vár-barlang régészeti szempontból is izgalmas, 2018-ban részben újra panoptikumként funkcionált, részben pedig a kőtárból származó tárgyakat mutattak be. 

Íme egy korábbi összeállítás Budapest földalatti világából:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
