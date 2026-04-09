Másfél perc alatt a csúcsig: újra napirenden a Gellért-hegyi sikló

A Gellért-hegy és a rajta álló Citadella felújítása után ismét aktuálissá vált a hegy megközelíthetőségének kérdése. A többéves rekonstrukció eredményeként egy megszépült műemléki környezet fogadja a látogatókat, ám a közlekedési feltételek továbbra is hiányosak. A Gellért-hegyi sikló egyszerre lenne praktikus és látványos.

A Citadella felújítása miatt újra napirendre került a Gellért-hegyi sikló Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Jelenleg a hegyet érintő 27-es busz elsősorban a helyi lakosságot szolgálja ki, a Citadella pedig csak kerülővel, jelentős szintkülönbséget leküzdve érhető el. A turisták jelentős részét külön buszok és úgynevezett „hop-on hop-off” járatok szállítják ide, ezek azonban komoly környezeti terhelést jelentenek, és a környéken élők nyugalmát is zavarják.

Szakértők - köztük a BP Műhely - is azt mondják, hogy Citadella megújulása ideális pillanat arra, hogy a beruházás újra napirendre kerüljön.

Régóta tervezik a Gellért-hegyi sikló megépítését, az előkészületek azonban megakadtak, és a projekt 2022 óta parkolópályán van. Véleményünk szerint a fejlesztést érdemes lenne újra elővenni, mivel a környék közösségi közlekedési feltárása jelenleg is hiányos

- írják a BP Műhely szakértői.

A tervek szerint egy korszerű, kétkocsis, ellensúlyos siklórendszer kötné össze a hegy lábát a csúccsal. A megoldás nemcsak gyors, hanem látványos is lenne: panorámás kabinok szállítanák az utasokat a meredek pályán.

A tervezett Gellért-hegyi sikló főbb jellemzői:

Menetidő: mindössze másfél perc

Kapacitás: akár 1200 utas/óra/irány

Kabinok: zárt, panorámás kialakítás

Pálya: minimális beavatkozással illeszkedne a környezetbe

Üzemeltetés: kiszámítható, gyors és környezetbarát

A fejlesztés különösen fontos lenne abból a szempontból, hogy jelentősen csökkenthetné a hegyre irányuló autós és buszos forgalmat, miközben egy megbízható, időjárástól független közlekedési alternatívát kínálna.

A sikló nem csupán praktikus eszköz lenne, hanem önálló turisztikai attrakcióvá is válhatna – hasonlóan a Budavári Siklóhoz, amely ma már a fővárosi élmény szerves része. A Gellért-hegyre vezető rövid, de látványos utazás különleges panorámát kínálna a Dunára és Budapest ikonikus látképére, így önmagában is vonzerőt jelentene a turisták számára.