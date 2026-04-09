Másfél perc alatt a csúcsig: újra napirenden a Gellért-hegyi sikló

Bár a projekt évek óta parkolópályán van, a felújított Citadella megnyitása újra reflektorfénybe helyezte a kérdést: hogyan lehetne végre kulturált, gyors és fenntartható közlekedési kapcsolatot teremteni Budapest egyik leglátogatottabb pontjára. A Gellért-hegyi sikló nem csak a közlekedést könnyítené meg, látványos attrakció is lehetne.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 16:45
Gellért-hegy Citadella (Budapest) Budapest

A Gellért-hegy és a rajta álló Citadella felújítása után ismét aktuálissá vált a hegy megközelíthetőségének kérdése. A többéves rekonstrukció eredményeként egy megszépült műemléki környezet fogadja a látogatókat, ám a közlekedési feltételek továbbra is hiányosak. A Gellért-hegyi sikló egyszerre lenne praktikus és látványos.

Újra napirenden a Gellért-hegyi sikló
A Citadella felújítása miatt újra napirendre került a Gellért-hegyi sikló Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Jelenleg a hegyet érintő 27-es busz elsősorban a helyi lakosságot szolgálja ki, a Citadella pedig csak kerülővel, jelentős szintkülönbséget leküzdve érhető el. A turisták jelentős részét külön buszok és úgynevezett „hop-on hop-off” járatok szállítják ide, ezek azonban komoly környezeti terhelést jelentenek, és a környéken élők nyugalmát is zavarják.

Szakértők - köztük a BP Műhely - is azt mondják, hogy Citadella megújulása ideális pillanat arra, hogy a beruházás újra napirendre kerüljön.

Régóta tervezik a Gellért-hegyi sikló megépítését, az előkészületek azonban megakadtak, és a projekt 2022 óta parkolópályán van. Véleményünk szerint a fejlesztést érdemes lenne újra elővenni, mivel a környék közösségi közlekedési feltárása jelenleg is hiányos

- írják a BP Műhely szakértői.

A tervek szerint egy korszerű, kétkocsis, ellensúlyos siklórendszer kötné össze a hegy lábát a csúccsal. A megoldás nemcsak gyors, hanem látványos is lenne: panorámás kabinok szállítanák az utasokat a meredek pályán.

A tervezett Gellért-hegyi sikló főbb jellemzői:

  • Menetidő: mindössze másfél perc
  • Kapacitás: akár 1200 utas/óra/irány
  • Kabinok: zárt, panorámás kialakítás
  • Pálya: minimális beavatkozással illeszkedne a környezetbe
  • Üzemeltetés: kiszámítható, gyors és környezetbarát

A fejlesztés különösen fontos lenne abból a szempontból, hogy jelentősen csökkenthetné a hegyre irányuló autós és buszos forgalmat, miközben egy megbízható, időjárástól független közlekedési alternatívát kínálna.

A sikló nem csupán praktikus eszköz lenne, hanem önálló turisztikai attrakcióvá is válhatna – hasonlóan a Budavári Siklóhoz, amely ma már a fővárosi élmény szerves része. A Gellért-hegyre vezető rövid, de látványos utazás különleges panorámát kínálna a Dunára és Budapest ikonikus látképére, így önmagában is vonzerőt jelentene a turisták számára.

A Gellért-hegyi sikló ötlete nem új, az előkészítés már 2018-ban elkezdődött, ám a projekt azóta többször megtorpant.

Fontosabb mérföldkövek:

  • 2018: nyilvánosságra kerül a fakivágások terve
  • 2020: kiemelt nemzetgazdasági beruházássá minősítik
  • 2021: jogerős építési és környezetvédelmi engedélyek
  • 2022: a projekt leáll

Megtudtuk: a beruházást a Gellérthegyi Sikló Kft. készíti elő, amelyben a Budapesti Közlekedési Központ is résztulajdonos.

A Gellért-hegy kihívásai nem egyediek: számos európai város alkalmaz rövid pályás, kis-közepes kapacitású rendszereket jelentős szintkülönbségek leküzdésére. A szakértők példákat is felsoroltak:

  • Prágában például a Hotel Mövenpick saját, zárt rendszerű ferdepályás felvonót üzemeltet a meredek Mrázovka-domboldalon. Ez a megoldás lényegében egy „ferde liftként” működik: rövid pályán, igényvezérelt automata üzemmódban köti össze a domb alján és tetején fekvő épületeket
  • A ljubljanai vár sikló (funicular) a városközpontból, a Krekov tértől (Krekov trg) indul és kényelmes, gyors (kb. 60 másodperces) panorámautat biztosít a várhegyre.
  • A velencei megoldás nagy kapacitású, de az illeszkedne városképileg Budapesthez.
  • Hazai példa a Budavári Sikló, ami 1870 óta köti össze Duna-partot a Budavári Palotával.

Április 5-étől, a Gellért-hegy csúcsán megújult Citadella a főváros egyik legismertebb látványossága. Az éveken át elzárt, leromlott állapotú egykori erőd megnyitásával egy új élményeket kínáló közösségi tér született a világörökségi helyszínen, ahol a minőségi időtöltés mellett Budapest panorámájában is gyönyörködhetnek a látogatók. Létrejött A Szabadság Bástyája című interaktív kiállítás, amely a magyar történelem kiemelkedő eseményeit és alakjait mutatja be, kiemelve a magyarok szabadságért vívott küzdelmeit.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
