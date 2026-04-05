Megnyílt a Citadella – A Szabadság Bástyája
Ismét látogatható. Április 5-étől, a Gellért-hegy csúcsán megújult Citadella, a főváros egyik legismertebb látványossága. Az éveken át elzárt, leromlott állapotú egykori erőd megnyitásával egy új élményeket kínáló közösségi tér született a világörökségi helyszínen, ahol a minőségi időtöltés mellett Budapest panorámájában is gyönyörködhetnek a látogatók. Létrejött A Szabadság Bástyája című interaktív kiállítás, amely a magyar történelem kiemelkedő eseményeit és alakjait mutatja be, kiemelve a magyarok szabadságért vívott küzdelmeit.
A Citadella épületegyüttese a megújulás után egyszerre idézi meg a magyar történelem tragikus pillanatait, az elnyomás jelképeit és az azok felszámolására tett szimbolikus lépéseket. Az erődfalak megnyitásával új belépési pontok, átjárók születtek, amelyek összekötik a hegy két oldalát, és szabadabbá teszik az addig elzárt területeket. A történelmi metafora szerint a zsarnokság „fejét”, a nyugati rondellát, leválasztották a „testről”, így a tér megnyílt a belépő látogatók számára.
A munkálatok eredményeként a Citadellán található zöldfelület a másfélszeresére nőtt, az erődfalon belül pedig egy új, több mint 6000 négyzetméteres közpark jött létre. A mindenki számára nyitott, ingyenesen bejárható belső parkban panorámás kerthelyiséggel ellátott fagylaltozó és kávézó, valamint ajándékbolt is várja a látogatókat. A parkot új közvilágítás, padok és hulladékgyűjtők teszik komfortossá, a látogatók biztonságáról pedig őrszolgálat és kamerarendszer gondoskodik.
A megújulás részeként új kilátóteraszok és kilátópontok épültek, amelyekről az egész főváros panorámája élvezhető. Az udvar és a sétányok parkosítása során több tucat virágos díszfát és cserjét ültettek, a belső parkot virágos gyepszőnyeg, rózsák, levendulák, futónövények és szőlőtőkék gazdagítják.
A teljes körű akadálymentesítés jegyében a nyugati rondellában, valamint a park területén egy-egy liftet alakítottak ki, amelyek használatával a mozgásukban korlátozott vendégek az erőd valamennyi térszintjét, a kilátóteraszokat és az erődfalak mentén végig vezető gyilokjárókat is kényelmesen elérhetik. A mellékhelyiségek kialakításakor kiemelt figyelmet fordítottak a látogatók kényelmére és egyedi igényeire. A kiállításnak otthont adó rondellában és a nyitott közparkban egyaránt korszerű, akadálymentes mosdókat létesítettek, amelyekben pelenkázókat is elhelyeztek. Az erőd az átfogó fejlesztéseknek köszönhetően energiatakarékos, modern és a világörökségi környezetbe illő megvilágítást kapott. Az állandó díszkivilágítás mellett különleges vizuális élményekre is felkészültek, amelyek lehetőséget adnak az ünnepi alkalmak vagy kiemelt események idején további színek használatára.
Az újjászületett Citadella a korábbinál gazdagabb tartalommal nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A megújítás egyik fontos mérföldköve volt, amikor 2022. március 15-én ünnepélyes keretek között felvonták Magyarország nemzeti lobogóját a Citadella belső udvarának központi részén. A 36 méter magas árbócrúdra felkerült, 72 négyzetméteres trikolór hazánk legnagyobb felületű, felvonható lobogója, amely a nemzeti összetartozást és a szabadságért hozott áldozatok előtti tiszteletet jelképezi.
Több évtized után megújult a Szabadság-szoborcsoport is, a főszobor talapzatára pedig kereszt került, amely az 1100 éves magyar államiságot, a nyugati kereszténységet és az európai kultúrkört jelképezi. A restaurálás részeként a szobor körüli terasz is átalakult, megjelenésében illeszkedve a Citadella belső közparkjához és a sétányokhoz.
A megújult Citadella egyik legizgalmasabb újdonsága A Szabadság Bástyája című kiállítás, amely belépőjeggyel látogatható. A megváltott jegy nemcsak a történelmi élménytár megtekintésére jogosít, hanem hozzáférést biztosít a lélegzetelállító panorámát nyújtó Rondella teraszhoz és a Tetőkert 360 kilátóteraszhoz is. A nyugati rondellában kialakított, több mint 1700 négyzetméteres tárlat a magyar történelem legfontosabb eseményeit és kiemelkedő alakjait mutatja be.
A kiállítás alapgondolata az, hogy aki a hegyet birtokolta, az az ország fölött is próbált hatalmat gyakorolni. A Gellért-hegy mindig is ezt szimbolizálta, hiszen különböző történelmi korokban különféle épületek, jelek és jelképek kerültek a tetejére. Hol kereszt, hol dzsámi, később Habsburg-erőd, majd szovjet emlékmű jelezte, ki kívánta irányítani az országot. A tárlat ezt a térbeli és jelképes örökséget használja, és a hegy történetén keresztül vezeti végig a látogatót a magyar történelem korszakain. Emese, Álmos vezér anyja, saját álmaként meséli el a magyar történelem tizenhárom évszázadát, egészen napjainkig kalauzolva a látogatót. Vizuális impulzusok, filmes hatások és személyes hangvétel segítenek átélni a múlt pillanatait. A látogatók a kiállításban egyik korból a másikba lépnek, mintha kapuk sorozatán haladnának át. Kezdetben a honfoglalás és az államalapítás világát ismerhetik meg, majd következnek a török hódoltság, a Habsburg-uralom, a kuruc mozgalom, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményei. Az első világháborút Trianon, a második világégést és a holokausztot a szovjet megszállás, az 1956-os forradalom és a megtorlások időszaka követi, végül zárásként a rendszerváltás és a függetlenség visszaszerzésének pillanatai jelennek meg.
A történelmi élménytárként is értelmezhető kiállítás külön figyelmet szentel a nők szerepvállalásának, felidézve az egyes korszakok meghatározó nőalakjait, akik a háttérben vagy a barikádokon álltak helyt, gondoskodtak a sebesültekről és az ápolásra szorulókról, menedéket nyújtottak az üldözötteknek, titkos üzeneteket vittek, vagy akár fegyverrel is szembe szálltak az elnyomással. A tárlat arra is rávilágít, hogy a szabadság ügye nem csupán a harcmezőkön formálódott, hanem a családok mindennapi bátorságából is erőt merített.
Az interaktív kiállítás egyszerre nyújt lenyűgöző vizuális élményt és mélyen elgondolkodtató tartalmat. A bemutatott történetek a múlt iránti tiszteletet erősítik és üzenetet hordoznak a jelen számára is. A szabadság ügye mindig közös felelősség és közös vállalás volt, a magyar történelem kiemelkedő alakjai pedig ennek az összefogásnak és áldozatvállalásnak a példaképei, akik irányt mutatnak a jövő számára.
A kiállítás fogadóterének meghatározó eleme egy többrétegű, ragasztott üvegből készült szerkezet, amely kiemelkedő mérnöki megoldást képvisel. A fogadótéren átívelő, teljes egészében üvegből készült gyalogoshíd nemcsak szerkezeti, de esztétikai szempontból is különlegesség, mivel az üveg, mint elsődleges teherhordó anyag alkalmazása ebben a formában ritkaságszámba megy az építészetben. Az üvegcsarnokot vizuálisan és tartalomvilágában is erősíti a mögötte elhelyezkedő, az egykori rondellaudvarban létrehozott feszített víztükör, amelynek középpontjában egy öröklángot helyeztek el. Az örökláng szimbolikusan tiszteleg a magyar történelem szabadságért küzdő hősei előtt.
A Citadella megújításának koncepcióját Taraczky Dániel, az art1st design stúdió ügyvezetője készítette. A fejlesztés a Várkapitányság leányvállalata, a Citadella Kft. irányításával, az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyelete mellett zajlott.
