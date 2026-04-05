A Citadella épületegyüttese a megújulás után egyszerre idézi meg a magyar történelem tragikus pillanatait, az elnyomás jelképeit és az azok felszámolására tett szimbolikus lépéseket. Az erődfalak megnyitásával új belépési pontok, átjárók születtek, amelyek összekötik a hegy két oldalát, és szabadabbá teszik az addig elzárt területeket. A történelmi metafora szerint a zsarnokság „fejét”, a nyugati rondellát, leválasztották a „testről”, így a tér megnyílt a belépő látogatók számára.

Megnyílt a Citadella – A Szabadság Bástyája

Megnyílt a Citadella – A Szabadság Bástyája

A munkálatok eredményeként a Citadellán található zöldfelület a másfélszeresére nőtt, az erődfalon belül pedig egy új, több mint 6000 négyzetméteres közpark jött létre. A mindenki számára nyitott, ingyenesen bejárható belső parkban panorámás kerthelyiséggel ellátott fagylaltozó és kávézó, valamint ajándékbolt is várja a látogatókat. A parkot új közvilágítás, padok és hulladékgyűjtők teszik komfortossá, a látogatók biztonságáról pedig őrszolgálat és kamerarendszer gondoskodik.

A megújulás részeként új kilátóteraszok és kilátópontok épültek, amelyekről az egész főváros panorámája élvezhető. Az udvar és a sétányok parkosítása során több tucat virágos díszfát és cserjét ültettek, a belső parkot virágos gyepszőnyeg, rózsák, levendulák, futónövények és szőlőtőkék gazdagítják.

A teljes körű akadálymentesítés jegyében a nyugati rondellában, valamint a park területén egy-egy liftet alakítottak ki, amelyek használatával a mozgásukban korlátozott vendégek az erőd valamennyi térszintjét, a kilátóteraszokat és az erődfalak mentén végig vezető gyilokjárókat is kényelmesen elérhetik. A mellékhelyiségek kialakításakor kiemelt figyelmet fordítottak a látogatók kényelmére és egyedi igényeire. A kiállításnak otthont adó rondellában és a nyitott közparkban egyaránt korszerű, akadálymentes mosdókat létesítettek, amelyekben pelenkázókat is elhelyeztek. Az erőd az átfogó fejlesztéseknek köszönhetően energiatakarékos, modern és a világörökségi környezetbe illő megvilágítást kapott. Az állandó díszkivilágítás mellett különleges vizuális élményekre is felkészültek, amelyek lehetőséget adnak az ünnepi alkalmak vagy kiemelt események idején további színek használatára.