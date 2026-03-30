Szentkirályi Alexandra a megújult Citadelláról: Egy sötét múltú, romos épületből, a szabadság bástyája!
Szentkirályi Alexandra ellátogatott a megújult Citadellához.
Egy sötét múltú, romos épületből, a szabadság bástyája!
- írja Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.
A budapesti Fidesz elnöke ezután így folytatta a posztját:
„A Citadella nemcsak megújult, hanem újjászületett. Korábban soha nem látott panoráma nyílik elénk a nemzet fővárosára, az országban egyedülálló történelmi tárlat várja a látogatókat, új zöldfelületeken, kávézóban és étteremben pihenhetünk. Budapest jobb hely lett minden itt élő és idelátogató számára is. A kormány akkor is fejleszti a fővárost, amikor a városvezetés magára hagyja. Ezért Budapesten is Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás! Látogassatok el szombat délutántól a Citadellára és fedezzétek fel ti is!”
Mutatjuk Szentkirályi Alexandra videóját:
