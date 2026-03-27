Újabb fővárosi kerületben lesz ma lomtalanítás: itt lehet este kirakni a lomokat!
A MOHU által végzett nagy méretű hulladékgyűjtés újabb szakaszához érkezett. A mai napon az I. kerületiek pakolhatják ki az ingatlanok elé a megunt, akár nagyobb méretű lomokat is. De nem akármikor!
Március 27-én, pénteken az I. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan, akár nagyobb méretű tárgyakat ma tehetik ki az ott élő lakosok a házak elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.
Ma van a színházi világnap is
A Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlése 1961-ben elhatározta, hogy megemlékeznek a Párizsban működő Nemzetek Színházának 1957-es évadnyitójáról. Az első Színházi Világnapot 1962-ben tartották. A Nemzetközi Színházi Intézet 1975. évi kongresszusa úgy határozott, hogy 1978-tól a világ valamennyi országában üzenettel köszöntsék ezt a napot. Magyarországon is 1978. óta ünnepeljük Thália papjait. A színházi világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet -és tágabb értelemben a kultúra- fontosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását.
Ezen a napon született a tibetológia megalapítója is
Kőrösi Csoma Sándor, székely-magyar nyelvész, könyvtáros, a tibetológia megalapítója 1784. március 27-én született. Kőrösi 1816 és 1818 között a Göttingeni Egyetem angol ösztöndíjas hallgatója volt, Johann Gottfried Eichhorn tanítványaként orientalisztikával foglalkozott. Ekkor már 13 nyelven írt-olvasott. Hazatérésekor felvette a kapcsolatot a kolozsvári tudóskörrel: Döbrentei Gáborral, Gyarmathi Sámuellel, Kenderesi Mihállyal. 1819. november 24-én Csoma Sándor Nagyenyedről indult el felkeresni a magyarok őshazáját.
Ma van II. Rákóczi Ferenc születésnapja is
II. Rákóczi Ferenc 1676-ben ezen a napon született. Az író, államférfi, hadvezér I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona fiaként látta meg a napvilágot és 1694-ben nagykorúsították, júniusban beiktatták Sáros megye örökös főispáni tisztébe. 1701. április 18-án összeesküvés vádjával letartóztatták, Bécsújhelyre vitték. A vérpad elől megszökött és lengyel földre menekült. 1703-1711 között vezette a magyar nemzet szabadságharcát a Habsburg-uralom ellen. 1704-ben Erdély fejedelmévé választották, 1705-ben a szécsényi országgyűlés „a szövetkezett rendek vezérlő fejedelmévé” emelte.
Négy helyszínen lesz véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- Szombaton 09:00-14:00 óra között pedig a Jókai Szakrendelőben (1163. Budapest, Jókai u. 3.)
15 foknál nem nagyon lesz melegebb a hétvégén
A koponyeg.hu szerint pénteken a nap elején a középső és nyugati tájakon várható jelentősebb csapadék, majd kelet, északkelet felől szakadozni kezd a felhőzet. A déli országrészben tartósabban eshet. A Nyugat-Dunántúlon erős, időnként viharos széllökésekre kell készülni. Nyugaton mindössze 4, keleten akár 14 fok is lehet. Szombaton is többnyire erősen felhős, vagy borult égbolt várható, sokfelé esővel, záporokkal. Hajnalban 1–7, délután 5–14 fok valószínű. Vasárnap reggelig még előfordulhat eső, ezt követően fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre többfelé kisüt a nap. A levegő 10–15 fok közé melegszik, a szél mérséklődik.
Több kerületben is forgalomkorlátozás várható a hétvégén
A rendőrség tájékoztatása szerint egy labdarúgó mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz március 27-én és március 28-án az I., VII., VIII. és XIV. kerületben. Tilos lesz megállni március 27-én 12 órától március 28-án 21 óráig az I. kerületben a Hess András tér mindkét oldalán a Boldog XI. Ince pápa utca és a Szentháromság tér között, valamint a hotel előtti parkolóban és a Gimnázium utca mindkét oldalán a Hunyadi János út és a hotel gazdasági bejárata közötti szakaszon.
Március 27-én 20 órától március 28-án 22 óráig tilos lesz megállni a Verseny utca mindkét oldalán a Dózsa György út és a Thököly út között.
Március 28-án 8 órától 22 óráig pedig tilos lesz megállni a Dózsa György út mindkét oldalán a Kerepesi út és a Thököly út között, a Dózsa György út, Kerepesi út és az Ifjúság útja kereszteződésében található murvás parkoló területén, az Ifjúság útja mindkét oldalán, a Kerepesi út, Ifjúság útja, Papp László Sport Aréna mélygarázshoz vezető szervizút és a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló által határolt területen, a Stefánia út mindkét oldalán, valamint a szervizúton a Hungária körút és a Thököly út között, a Szabó József köz mindkét oldalán, a Radovic Dusán köz mindkét oldalán, a Szabó József utca mindkét oldalán a Thököly út és az Istvánmezei út között, a Cházár András utca mindkét oldalán a Thököly út és a Istvánmezei út között, az Istvánmezei út mindkét oldalán a Szabó József utca és a Thököly út között, a Jobbágy utca mindkét oldalán és a Mogyoródi úton a Hungária körút és az Utász utca közötti murvás parkolóban.
Emellett szakaszosan és időszakosan lezárják majd március 27-én 18 órától március 28-án 21 óráig a Hess András teret a Boldog XI. Ince pápa utca és a Szentháromság tér között valamint a hotel előtti parkolóban és a Gimnázium utcát a Hunyadi János út és a hotel gazdasági bejárata közötti szakaszon.
Szombaton megnyílik a Citadella a látogatók előtt
A felújítás a végéhez ért és egy háromnapos programmal újra nyílik a Citadella március 28-án. A hivatalos megnyitó után különleges programmal készülnek az érdeklődőknek: március 29. és 31. között látogatható lesz például A Szabadság Bástyája című interaktív kiállítás, amely a magyar történelem kiemelkedő alakjait és eseményeit mutatja be. A programok a nyitó hétvégén előzetes regisztrációval ingyenesen látogathatók. További információk a citadella.hu-n olvashatók.
97 éves lenne Psota Irén
A Nemzet Színésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő 1929. március 28-án született. Kezdetben Dávid Irén néven szerepelt, a leghosszabb ideig a Madách Színházban. Minden műfajban otthon érezte magát, szerepei a tragédiától, a musicalen át, a vígjátékokig terjedt. Számos filmben nyújtott felejthetetlen alakítást. 2016. február 25-én hunyt el. Emlékére Almási Éva 2017-ben megalapította a Psota Irén-díjat, melyet minden évben egy olyan színésznőnek adományoznak, aki színpadi sokszínűségével és kiemelkedő képességeivel Psota örökségéhez méltó.
Március 28-a az endometriózis világnapja is
Számos eseményt, többek között oktatóprogramot, felvonulást és adománygyűjtést rendeznek március 28-án a világ különböző országaiban, amelynek célja, hogy felhívják a figyelmet az endometriózisra. Az endometriózis világszerte hozzávetőleg 176 millió nőt, a termékeny életszakaszukban levő minden tizedik nőt érinti.
Szünetelni fog a vasúti forgalom a Déli pályaudvaron
Tavaszi karbantartás miatt március 28-án és 29-én szünetelni fog a vasúti forgalom a Déli pályaudvaron- közölte a MÁV Zrt. A munkálatok ideje alatt nem tudják majd biztosítani a személyszállító vonatok közlekedését a Déli pályaudvar és Kelenföld között, ezért jellemzően 15 percenként induló MÁV-buszok segítik majd az utasokat az úti céljukhoz való eljutásban.
Sakura-ünnep lesz a Füvészkertben
Az ELTE Füvészkert idén is tiszteleg az évtizedes hagyománya előtt és március 28. és 29. között megrendezik az úgy nevezett Sakura ünnepet, amely Japán ikonikus tavaszi szokásához, az Ohanamihoz kapcsolódik. Amikor a meseszép japán cseresznyefák szirmot bontanak, a látogatók piknikezhetnek a kertben és plédekre letelepedve élvezhetik az ébredező természet csodás látványát. Emellett számos izgalmas program vár, lesz ikebana kiállítás, japán nyelvóra, harcművészeti és fegyverbemutató, koncertek és haiku verseny is. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Vasárnap ismét óraátállítás lesz
A tavaszi óraátállítás 2026-ban március 29-én, vasárnap hajnalban lesz. Ekkor 2 óráról 3 órára kell előre tekerni az órákat, természetesen csak az analóg órákat. A telefonok és az internetelérésű, illetve a telefonokkal összekötött eszközök maguktól átállnak majd.
Március 29-én lesz Rejtő Jenő születésnapja is
1905. március 29-én Reich Jenő néven, zsidó családban született Rejtő Jenő, avagy P. Howard, avagy Gibson Lavery. Elvégezte Rákosi Szidi színiiskoláját, de színészi tehetség híján inkább a színdarabírással foglalkozott, szép sikerekkel. 21 évesen, pár fillérrel a zsebében, kalandra éhesen nekivágott Európának, majd rövid időre a francia idegenlégióba is beállt. 1930-ban visszatért Pestre, és írni kezdett. Írt színdarabokat, cikkeket, és könyveket is. Az egyik legolvasottabb magyar író 38 évesen Ukrajna hómezein halt meg, 1943. január 1-jén.
Bud Spencer jobbkeze is most vasárnap ünnepli majd a születésnapját
1939. március 29-én született Terence Hill olasz színész és filmrendező Mario Girotti néven, Velencében. Pályafutását 1951-ben gyermekszínészként kezdte, majd 1968-tól spagettiwestern-hősként vált ismertté. 1967-től játszott együtt Bud Spencerrel.
Ma utoljára látogatható a Planet Budapest
Különleges és egyúttal ingyenes tárlatnak lehet részese az, aki március 29-én ellátogat a Magyar Vasúttörténeti Parkba. Ekkor látogatható ugyanis utoljára a Planet Budapest, ami nem csupán egy kiállítás, sokkal inkább egy élménypark, ahol megtudhatjuk, a mindennapokban meghozott döntések hogyan kapcsolódnak a fenntarthatósághoz. További részletek ezzel kapcsolatban itt olvashatók.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!