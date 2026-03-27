Újabb fővárosi kerületben lesz ma lomtalanítás: itt lehet este kirakni a lomokat!

Március 27-én, pénteken az I. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan, akár nagyobb méretű tárgyakat ma tehetik ki az ott élő lakosok a házak elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

Ezúttal az első kerületben lesz lomtalanítás (Képünk illusztráció) / Fotó:Tumbász Hédi/Metropol

Ma van a színházi világnap is

A Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlése 1961-ben elhatározta, hogy megemlékeznek a Párizsban működő Nemzetek Színházának 1957-es évadnyitójáról. Az első Színházi Világnapot 1962-ben tartották. A Nemzetközi Színházi Intézet 1975. évi kongresszusa úgy határozott, hogy 1978-tól a világ valamennyi országában üzenettel köszöntsék ezt a napot. Magyarországon is 1978. óta ünnepeljük Thália papjait. A színházi világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet -és tágabb értelemben a kultúra- fontosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását.

Ezen a napon született a tibetológia megalapítója is

Kőrösi Csoma Sándor, székely-magyar nyelvész, könyvtáros, a tibetológia megalapítója 1784. március 27-én született. Kőrösi 1816 és 1818 között a Göttingeni Egyetem angol ösztöndíjas hallgatója volt, Johann Gottfried Eichhorn tanítványaként orientalisztikával foglalkozott. Ekkor már 13 nyelven írt-olvasott. Hazatérésekor felvette a kapcsolatot a kolozsvári tudóskörrel: Döbrentei Gáborral, Gyarmathi Sámuellel, Kenderesi Mihállyal. 1819. november 24-én Csoma Sándor Nagyenyedről indult el felkeresni a magyarok őshazáját.

Ma van II. Rákóczi Ferenc születésnapja is

II. Rákóczi Ferenc 1676-ben ezen a napon született. Az író, államférfi, hadvezér I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona fiaként látta meg a napvilágot és 1694-ben nagykorúsították, júniusban beiktatták Sáros megye örökös főispáni tisztébe. 1701. április 18-án összeesküvés vádjával letartóztatták, Bécsújhelyre vitték. A vérpad elől megszökött és lengyel földre menekült. 1703-1711 között vezette a magyar nemzet szabadságharcát a Habsburg-uralom ellen. 1704-ben Erdély fejedelmévé választották, 1705-ben a szécsényi országgyűlés „a szövetkezett rendek vezérlő fejedelmévé” emelte.