Mennyit tudsz a bábszínházról? Most kiderülhet, töltsd ki a kvízt!
A báb egyszerre színház, hagyomány, humor és nosztalgia. Március 21-e a bábszínház világnapja. Ebből a 10 kérdéses kvízből gyorsan kiderül, mennyire vagy otthon ebben a különleges világban.
Március 21. a bábszínház világnapja. Egy műfaj, amely egyszerre őriz régi hagyományokat és tud ma is meglepően eleven lenni. A báb jóval több, mint gyerekkori emlék vagy kedves esti mese: része a színháztörténetnek, a népi kultúrának, a vásári humornak és a televíziós nosztalgiának is. A világünnepet az UNIMA indította el 2003-ban, és azóta minden évben alkalmat ad arra, hogy a műfaj múltjára és jelenére is újra odafigyeljünk. Ha kitöltöd a kvízünket, kiderül, mennyit tudsz a bábozásról!
Mennyit tusz a bábszínházról? – kvíz
A bábok világa csalóka terep: van, amit szinte mindenki felismer, és van, ami elsőre ismerősnek tűnik, aztán kiderül, hogy mégsem olyan egyszerű. Magyar klasszikusok, európai figurák, színházi alapfogalmak és ismert alkotók is felbukkannak ebben a válogatásban — de direkt úgy, hogy a megfejtések ne sétáljanak be előre az ajtón. Ez a kvíz nemcsak nosztalgiára épít: egy kis emlékezet, egy kis műveltség és némi rutinos tippelés is kellhet hozzá.
1. Melyik napon ünneplik minden évben a Bábszínházi világnapot?
2. Mit nevezünk marionettnek a bábszínházban?
3. Ki jegyezte fel 1662-ben az első ismert angliai Punch-előadást?
4. Ki hozta létre a francia Guignol figuráját Lyonban a 19. század elején?
5. Melyik olasz táj hagyományos bábjátéka az UNESCO-listás Opera dei Pupi?
6. Melyik magyar vásári bábhős ismertetőjele a piros felső, a hegyes sapka és a palacsintasütő?
7. Mikor jelent meg először a TV Maci a televízióban?
8. Ki alkotta meg Süsüt, Mirr-Murrt, Pom Pomot és Gombóc Artúrt?
9. Melyik Csukás István által teremtett figura az egyfejű, jó szándékú sárkány?
10. Melyik Csukás István-kötetből készült Foky Ottó bábfilmsorozata?
