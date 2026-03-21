Mennyit tudsz a bábszínházról? Most kiderülhet, töltsd ki a kvízt!

Március 21. a bábszínház világnapja. Egy műfaj, amely egyszerre őriz régi hagyományokat és tud ma is meglepően eleven lenni. A báb jóval több, mint gyerekkori emlék vagy kedves esti mese: része a színháztörténetnek, a népi kultúrának, a vásári humornak és a televíziós nosztalgiának is. A világünnepet az UNIMA indította el 2003-ban, és azóta minden évben alkalmat ad arra, hogy a műfaj múltjára és jelenére is újra odafigyeljünk. Ha kitöltöd a kvízünket, kiderül, mennyit tudsz a bábozásról!

Paprika Jancsi a kvízben és a bábszínházban (Fotó: Bencsik Adam / Békés Megyei Hírlap)

Mennyit tusz a bábszínházról? – kvíz

A bábok világa csalóka terep: van, amit szinte mindenki felismer, és van, ami elsőre ismerősnek tűnik, aztán kiderül, hogy mégsem olyan egyszerű. Magyar klasszikusok, európai figurák, színházi alapfogalmak és ismert alkotók is felbukkannak ebben a válogatásban — de direkt úgy, hogy a megfejtések ne sétáljanak be előre az ajtón. Ez a kvíz nemcsak nosztalgiára épít: egy kis emlékezet, egy kis műveltség és némi rutinos tippelés is kellhet hozzá.