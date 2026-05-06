Öt tanács, hogy sikeres legyen az ADHD-s gyereked az életben

A középiskola sok családban már önmagában is komoly kihívás, de ha egy ADHD-val küzdő gyerekről van szó, a mindennapok gyakran még feszültebbé válnak. A figyelemzavar, a szétszórtság, az időbeosztási nehézségek és a halogatás ilyenkor sokkal látványosabban ütköznek ki, miközben a szülők egyre kevésbé tudják kézen fogva vezetni kamasz gyermeküket.

Szakértők szerint azonban azok az ADHD-s fiatalok, akik később magabiztosabb, sikeresebb felnőttekké válnak, általában nem véletlenül jutnak el idáig: a háttérben nagyon tudatos szülői támogatás áll. Mutatjuk azt az öt kulcsfontosságú dolgot, amit ezek a szülők rendszerint jól csinálnak.

1. Közösen készítenek tervet

A folyamatos utasítgatás helyett érdemes a gyerekkel együtt kitalálni, hogyan lehet megoldani a visszatérő gondokat. Ha partnerként kezelik, sokkal nagyobb eséllyel tartja magát a megbeszéltekhez.

2. Fokozatosan átadják neki a felelősséget

Középiskolás korban már fontos, hogy a gyerek maga tanulja meg kezelni az idejét. Saját ébresztő, saját tanulási rutin, saját döntések – a szülő inkább háttértámogatás legyen, ne állandó irányító.

3. A nagy feladatokat kisebb részekre bontják

Egy ADHD-s kamaszt könnyen megbénít egy nagy beadandó vagy hosszú tanulnivaló. Ha azonban apró, teljesíthető lépésekre osztják a feladatot, sokkal könnyebben indul el, és gyorsabban jön a sikerélmény is.

4. Olyan motivációt adnak, ami tényleg számít

A jutalmazás akkor hatásos, ha a gyerek számára valóban fontos dologhoz kötődik. Egy plusz baráti program, közös mozi vagy szabadidő sokkal többet érhet, mint a számonkérés.

5. Minden apró sikerét elismerik

Az ADHD-s gyerekek gyakran érzik úgy, hogy folyton hibáznak. Ezért különösen fontos, hogy a szülő észrevegye és megdicsérje a kisebb eredményeket is. Egy időben elkészült feladat vagy egy jól beosztott nap is komoly előrelépés lehet.

A szakértők szerint a legnagyobb segítség nem a folyamatos kontroll, hanem az, ha a szülő megtanítja a gyerekét arra, hogyan tudja saját nehézségeit kezelni. Ez adhat neki valódi esélyt a sikeres felnőtté válásra – írja a Your Tango.