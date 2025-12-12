Robi egész életében másnak érezte magát: „Szeretném letenni ezt a maszkot”
A fiatal fiú évek óta kutatja saját viselkedését, tanulmányozza a neurológiai zavarokat, és beszél olyanokkal, akik hasonló cipőben járnak. Most eldöntötte, megtudja, hogy autizmus és ADHD áll-e az idegi rendellenesség mögött?
Egész életében azon gondolkodott a 20 éves Forgács Robi, hogy miért más, mint a kortársai. A fiú januárban kezdi a kivizsgálást, mert meggyőződése, hogy a háttérben ADHD és autizmus áll. Pszichológiai könyveket olvasott a témáról, és különböző idegrendszeri rendellenességeket tanulmányozott. A férfi azt mondja, ha alaposan megfigyel valakit, akinek a viselkedése eltér másokétól, hamar meg tudja mondani, hogy autista, vagy ADHD-s, esetleg más idegi rendellenessége van. Abban is teljesen biztos, hogy ő is ezekkel a rendellenességekkel él. Robi történetéből kiderül, hogy jut el valaki felnőttként oda, hogy szükségét érezze a diagnózisnak.
Intenzív élmény, amikor rájön az ember, hogy ez autizmus és ADHD
Robi egész életében érzékelte, hogy más, mint a többiek. Második osztályos korában a tanítónője felhívta a fiú szülei figyelmét arra, hogy a gyereknek autisztikus a viselkedése, de ezt akkor nem vizsgáltatták ki.
Amiket megtanultam az iskolában, azt mindenkire rá akartam erőltetni. Borzalmasan zavar, ha valaki helytelenül ír például. Az embereken is hamar átláttam mindig, az emberismeretem is sokkal jobb, mint a korosztályomé, 14 éves korom óta minden hazugságot észreveszek. Felismerem a mintázatokat, rájövök hamar, hogy ki milyen ember. Magamat is vizsgálom, de még nagyon a kezdetén járok saját magam megismerésének, ezért érzem szükségét annak, hogy a jelek, amik egyértelműek, bizonyítást nyerjenek.
Robi szerint a logikus gondolkodás is jele lehet az autizmusának
A Dr. Murphy sorozat nézése közben döntöttem el, hogy nem halogatom a diagnózist. Nekem tudnom kell, hogy mindaz amit én gondolok magamról az igaz-e, hogy így jobban el tudjam magam helyezni a világban.
Robi azt meséli, hogy sok autistával beszél a közösségi oldalakon, és mindig visszaigazolást kap. Alig várja, hogy január legyen.
Van egy neuropszichológiai központ Budapesten, ahol komplex vizsgálatot csinálnak, ott konkrét eredményeket adnak. Egyszer már Keszthelyen, ahol lakom elindítottam a folyamatot, de az sajnos megszakadt. Most nem hagyom félbe, remélem meglesz a pénzem is rá. Az autista emberek sokszor maszkot viselnek, hogy elfedjék a másságukat, én szeretném letenni ezt a maszkot.
Az autizmus egy fejlődési különbség, amely elsősorban a kommunikációt, a társas kapcsolódást és az érzékelést érinti, gyakran sajátos érdeklődési körökkel és eltérő információfeldolgozással. Az ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) a figyelmi működés, az impulzuskontroll és a mozgékonyság szabályozását befolyásolja. Mindkét állapot veleszületett idegrendszeri eltérés, amely nem betegség, hanem másfajta működésmód. Bár tüneteik különböznek, gyakran előfordulnak együtt, és jelentősen befolyásolhatják a tanulást, a munkát és a mindennapi életet. Megfelelő támogatással, környezeti alkalmazkodással és szakmai segítséggel az érintettek teljes és sikeres életet élhetnek.
