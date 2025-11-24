Fehérbe öltözött a táj, ami megdobogtatta Léni, az autista kisfiú szívét
Szombat reggel Léni kinézett az ablakon és fülig ért a szája. Szakadó hóesés örvendeztette meg, fehérbe öltözött a táj. Az autista kisfiú és édesapja útja Lillafüredre vezetett.
A kilenc éves autista kisfiúnál három éve diagnosztizálták a betegséget. Édesapja nagy figyelmet fordít arra, hogy Léni sokat legyen emberek között.
Léni nem beszél, és még csak néhány állat hangját tudja utánozni. Az őssejtterápia jelentheti számára a gyógyulást. Az orvosok abban bíznak, hogy a kezelések hatására megszólal
– mondja a gyermek édesapja, Baksy Ádám, aki mindent megtesz Léni gyógyulásáért.
Öt kezelésre lesz szüksége Léninek, amiből a másodikat már meg is kapta, és januárban megyünk a harmadikra. A teljes terápia ára meghaladja a tízmillió forintot, amit csak segítséggel, gyűjtés útján tudunk előteremteni
– folytatja az édesapa.
Léni, az autista kisfiú imádja a havat
A rendszeres programok elengedhetetlenül fontosak Léni számára, ezért édesapja folyamatosan azon fáradozik, hogy új impulzusok érjék gyermekét, mert azok nagymértékben hozzájárulnak a gyógyulásához.
Szombaton a természet kínálta tálcán a lehetőséget. Miután felébredtünk és kinéztünk az ablakon, szakadó hóesés örvendeztette meg Lénit. Felöltöztünk jó melegen és Lillafüredre vezetett az utunk. A Palotaszálló közelében álltunk meg, és annak kertjében sétáltunk egy hatalmasat. Nagyon élvezte a fiam a havat és rengeteget szaladgált
– emlékszik vissza Ádám, aki hozzáteszi, hogy a hideg ellenére sem hagyott alább Léni lelkesedése, mert amint megpillantotta a közeli játszóteret, oda vezetett az útja.
Sötétedésre nagyon elfáradt Léni a sok szaladgálástól. Hazafelé megálltunk még egy boltba vásárolni, ahol kiszúrt magának egy játék kamiont, amivel meg is örvendeztettem
– zárja a beszélgetést az édesapa, aki mindent elkövet gyermeke boldogságáért, és azon dolgozik, hogy meggyógyuljon. A következő őssejtterápiára januárban kerül sor Pozsonyban, de hosszú út vezet még a gyermek gyógyulásáig, így folytatnia kell a családnak a gyűjtést, hogy ki tudják fizetni a következő kezeléseket is.
