Benzineskannában gyűjtik a pénzt az őssejtterápiára Léninek - két kezelésen már túl van az autista kisfiú

Csak néhány állat hangját tudja utánozni Baksy Lénárd, akinél három éve diagnosztizálták az autizmust. Az egyébként élénk, értelmes kisfiú egyszerűen nem szólal meg. Már szinte minden létező terápiát kipróbált a család, de eddig egyik sem bizonyult hatásosnak. Minden reményük a költséges őssejtterápiában van, így megpróbálkoztak a lehetetlennel: Léni édesapja elhatározta, hogy összegyűjti a tízmillió forintot, hogy Szlovákiában egy magánklinikán elvégezzék a kezelést.

Léni édesapja elhatározta, hogy összegyűjti a tízmillió forintot a szlovákiai őssejtterápiára Fotó: Metropol/Olvasói fotó

Nagyon bízunk benne, hogy a kezelések segíteni fognak Léninek. Az első június végén volt Pozsonyban, és pár napja vettünk részt a másodikon. Mindketten nagyon fáradtak és bizakodóak vagyunk. Odafelé sikerült az összes dugót elkapni, így összehoztunk egy jó kis késést, de szerencsére megértőek voltak a klinikán. Aztán már minden ment a megszokott rendben. Léni kicsit sírt, amikor beszúrták a kanült, de azon kívül semmi rossz nem történt vele

–mesél pozsonyi útjukról Baksy Ádám, a gyermek édesapja, aki nagyon boldog, bizakodó és hálás mindenkinek, aki melléjük állt a bajban, mert csak így tudták kifizetni a terápia árát.

Az első kezelés június végén volt Pozsonyban, és pár napja vett részt Léni a másodikon Fotó: A Metropol egyik olvasója

Összefogtak a motorosok Léniért

Messze még a cél. Az orvosok szerint összesen öt kezelésre lesz szükség, így nincs megállás. Folytatódni fog a gyűjtés, mert még legalább három terápiára lesz szüksége Léninek.

A következő nagy megmozdulás szeptember 27-én szombaton lesz Miskolcon. Összefogott értünk Dudás Ildikó és a Borsod Volán motoros közössége, közös gurulást szerveztek, hogy támogatni tudják Léni gyógyulását

– folytatja meghatódottan az édesapa, aki hozzáteszi, hogy 9:30-kor lesz gyülekező a miskolci DVTK parkolójában, ahonnan tíz órakor indul a motoros had a belváros felé, a Búza téri autóbuszállomás érintésével. Onnan a Csanyik-völgy felé veszik az irányt! A zsíroskenyér parti mellett lesz ott motorsimogatás és kötetlen beszélgetés is. A kicsiket pedig a Mesés barátok mesehősei fogják szórakoztatni.

Jelképesen egy benzines kanna lett átalakítva gyűjtődoboznak, melyet lelakatoltunk és a rendezvény végén közösen fogjuk kinyitni. Lénivel mi már kilátogattunk a tervezett helyszínre, reméljük, 27-én szombaton is szép, motoros idő lesz és sokan eljönnek

– zárja a beszélgetést a gyermekét egyedül nevelő Ádám, aki azon fáradozik, hogy rendelkezésre álljon az összeg mind az öt kezelésre, hogy Léni meggyógyulhasson.

ITT tudod nyomon követni Léni életét.

