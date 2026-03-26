Most őrült nagy veszélyben vannak a gyerekek a neten és a szülők nem is sejtik, mekkora a baj

Egyre több fiatal gondolja azt önmagáról, hogy autista, ADHD-s vagy más idegrendszeri problémája van. Mindezt azért hiszik, mert a közösségi média tartalmai szűretlenül öntik rájuk az autizmus és az ADHD tüneteivel foglalkozó, általánosított információkat. Egy önmagát kereső gyerek számára komoly veszélyforrás lehet mentálisan is, az idegrendszeri betegségekkel való alaptalan azonosulás.

Az autizmus és ADHD tüneteivel foglalkozó félrevezető videók elárasztották az Internetet Fotó: Phanie via AFP

Az autizmus és az ADHD nem diagnosztizálható egy videó alapján



Kutatások indultak világszerte a témában, hiszen robbanásszerűen növekedtek azok a tartalmak a közösségi média felületein, amelyek a szorongással, az ADHD-val, és az autizmussal foglalkoznak. A szakpszichológus szerint nem azzal van baj, hogy ezek a tartalmak léteznek. A probléma gyökere egészen más:

Az mindenképpen pozitív változás, hogy nyíltan tudunk beszélni ezekről a betegségekről. A probléma az, hogy hogyan beszélünk róluk? A közösségi média ezen a területen sincs jól szabályozva. Egy identitás válságban szenvedő, önmagát kereső gyerek számára, aki ki van éhezve érthető magyarázatokra, nem kritizálja ezeket a tartalmakat, érzelmi döntéseket hoz, és ez a legveszélyesebb, hiszen befolyásolhatja a személyiségfejlődését egy rossz tartalom.

- mondja Dr. Makai Gábor.

Dr. Makai Gábor szakpszichológus Fotó: Dr. Makai Gábor

A szakpszichológus szerint a felnőttek számára is nehéz eligazodni az online tér tartalmai között, hát még egy gyereknek!

Egy gyerek felemeli a fejét egy-egy címkére, még feketén-fehéren gondolkodik, nem nézi, hogy a videós tartalom mögött van-e szakmaiság. Az önmagát kereső gyereket nagyon könnyű befolyásolni, téves énképet alakíthat ki önmagáról ez a veszélyes ebben az egészben.

A legjobb az, ha a gyerek a szülei segítségét kéri, ha elbizonytalanodik Fotó: PhotoAlto via AFP

- teszi hozzá Dr. Makai Gábor.

A Journal of Social Media Research folyóiratban közzétett kutatási eredmények szerint a félretájékoztatás a TikTok-on a jelentősebb. Az ADHD-val kapcsolatos videók 52 és az autizmusról szóló videók 41 százaléka pontatlan volt. A YouTube-on átlagosan 22 százalék volt a félretájékoztatás aránya, míg a Facebook-on ez 15 százalék alatti. A YouTube Kids volt az egyetlen platform, ahol bizonyos témákban egyáltalán nem találtak félretájékoztatást.