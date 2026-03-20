Veszélybe került egy háromgyermekes budapesti csonka család lakhatása – csak átmeneti a segítség
Anyagi nehézségek sodorták kilátástalan helyzetbe Andreát. A háromgyermekes édesanyának most ismét a TündérPakk Közhasznú Alapítvány próbált segíteni, de az idő sürget és a tartós megoldás továbbra is várat magára.
Egy háromgyermekes, egyedül maradt édesanya napokon belül elveszíthette volna az otthonát! A bajba jutott család történetére a TündérPakk Közhasznú Alapítvány hívta fel a figyelmet, akik most újra segítséget kértek Andreáék számára.
Támogasd az alapítványt, hogy így segíthess a gyermekeken
Andreának nemrég egy tragikus veszteséggel kellett szembenéznie: a szeretett párja elhunyt, így teljesen egyedül maradt a három gyermekével. A csonka család helyzetét tovább nehezíti, hogy a gyerekek egyike autizmussal él együtt, ráadásul mindannyian gluténérzékenyek, ami jelentősen megemeli a mindennapi kiadásukat. A folyamatos betegségeik miatt Andrea pedig egy időre kiesett a munkából, így az albérlet és az egyéb költségeik gyorsan felhalmozódtak.
A TündérPakk Közhasznú Alapítványhoz egy családsegítőn keresztül jutott el Andreáék története. Az alapítvány korábban már segített a családnak, most azonban ismét megtették. Ahogy a közösségi oldalukon is írták:
Nemrég együtt csodát tettünk. Most ugyanaz az édesanya ismét bajba került és az idő kegyetlenül sürget
A legnagyobb veszélyt a családra nézve az jelentette, hogy a tartozások miatt akár napokon belül utcára kerülhettek volna! Az aggodalmuk azonban valamelyest enyhült, mivel a napokban egy segítőkész felajánló átvállalta tőlük az albérleti díjuk egy hónapra szóló kifizetését. Azonban, ahogy az alapítvány elnöke, Tímea lapunknak elmondta: ez csak átmeneti megoldás.
Ez most egy kis levegőhöz jutás, de hosszú távon sajnos ez nem oldja meg a problémát
– mondta lapunknak Tímea. Mint hangsúlyozta, a háromgyermekes család fenntartása egyetlen jövedelemből szinte lehetetlen, különösen, ha továbbra is albérletben élnek. Mint megtudtuk, a családnak a mindennapokban a legapróbb kiadások is komoly gondot jelentenek. És ha bekövetkezik egy váratlan betegség, vagy egy kötelező jellegű iskolai kirándulás – amely pénzbefizetést igényel – vagy akár a gyerekek nyári szüneti ellátásának megszervezése, az komoly kihívás elé állítja majd az édesanyát. Bár a gyerekek az iskolai étkeztetési rendszerben kedvezményre jogosultak, ez messze nem fedezi az összes költségüket.
Az alapítvány jelenleg elsősorban tárgyi adományokat vár felajánlásként. A felhívásuk szerint nagy szüksége van a családnak gyógyszerekre és vitaminokra – például B-komplexre, Q10-re, probiotikumra –, valamint speciális élelmiszerekre, mint a gluténmentes lisztkeverék vagy a vegán proteinpor. Emellett tisztasági szerekre is szükségük van.
Tímea lapunknak kiemelte, hogy bár az alapítvány már tíz éve segíti a rászorulókat, lehetőségeik korlátozottak. Többnyire csak egyszeri segítséget tudnak nyújtani, amely az adott pillanatban megoldást jelent, de hosszútávon nem.
Jó lenne, ha ezek a családok nem csak alkalmi segítséget kapnának, hanem tartós megoldás születne a helyzetükre!
– fogalmazott.
Andrea története sajnos jól mutatja, milyen gyorsan kerülhet bárki kilátástalan helyzetbe. A velük történt tragédia súlya elég volt ahhoz, hogy a család elveszítse a biztos talajt a lába alól.
A TündérPakk nemcsak egyedi sorsú családokon segít. Országosan működnek, és évente akár több ezer gyermekhez juttatnak el adományokat. Tavaly például több mint hatezer mikuláscsomagot osztottak ki a karácsony alkalmával, ami mellett rendszeresen támogatnak még gyermekotthonokat, anyaotthonokat és ahogy látható, rászoruló családokat is.
Az alapítvány arra kér mindenkit, hogy aki akár csak egyetlen termékkel vagy egy kisebb összeggel is tudna segíteni, tegye meg. Minden felajánlás számít.
