Veszélybe került egy háromgyermekes budapesti csonka család lakhatása – csak átmeneti a segítség

Egy háromgyermekes, egyedül maradt édesanya napokon belül elveszíthette volna az otthonát! A bajba jutott család történetére a TündérPakk Közhasznú Alapítvány hívta fel a figyelmet, akik most újra segítséget kértek Andreáék számára.

A TündérPakk Alapítvány támogatásával segíthetsz a gyermekeken, akár az adód 1%-át is fel tudod nekik ajánlani

Andreának nemrég egy tragikus veszteséggel kellett szembenéznie: a szeretett párja elhunyt, így teljesen egyedül maradt a három gyermekével. A csonka család helyzetét tovább nehezíti, hogy a gyerekek egyike autizmussal él együtt, ráadásul mindannyian gluténérzékenyek, ami jelentősen megemeli a mindennapi kiadásukat. A folyamatos betegségeik miatt Andrea pedig egy időre kiesett a munkából, így az albérlet és az egyéb költségeik gyorsan felhalmozódtak.

A TündérPakk Közhasznú Alapítványhoz egy családsegítőn keresztül jutott el Andreáék története. Az alapítvány korábban már segített a családnak, most azonban ismét megtették. Ahogy a közösségi oldalukon is írták:

Nemrég együtt csodát tettünk. Most ugyanaz az édesanya ismét bajba került és az idő kegyetlenül sürget

A legnagyobb veszélyt a családra nézve az jelentette, hogy a tartozások miatt akár napokon belül utcára kerülhettek volna! Az aggodalmuk azonban valamelyest enyhült, mivel a napokban egy segítőkész felajánló átvállalta tőlük az albérleti díjuk egy hónapra szóló kifizetését. Azonban, ahogy az alapítvány elnöke, Tímea lapunknak elmondta: ez csak átmeneti megoldás.

Ez most egy kis levegőhöz jutás, de hosszú távon sajnos ez nem oldja meg a problémát

– mondta lapunknak Tímea. Mint hangsúlyozta, a háromgyermekes család fenntartása egyetlen jövedelemből szinte lehetetlen, különösen, ha továbbra is albérletben élnek. Mint megtudtuk, a családnak a mindennapokban a legapróbb kiadások is komoly gondot jelentenek. És ha bekövetkezik egy váratlan betegség, vagy egy kötelező jellegű iskolai kirándulás – amely pénzbefizetést igényel – vagy akár a gyerekek nyári szüneti ellátásának megszervezése, az komoly kihívás elé állítja majd az édesanyát. Bár a gyerekek az iskolai étkeztetési rendszerben kedvezményre jogosultak, ez messze nem fedezi az összes költségüket.