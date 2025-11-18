Talmácsi Gábor minden évben segíti a rászorulókat

Sikeres sportoló és ma már ugyanolyan sikeres üzletember is. Talmácsi Gábor mindössze négy éves volt, amikor motorra ült, most pedig ugyanezt az élményt ajándékozza azoknak is, akik nem engedhetik meg maguknak ezt a költséges sportot.

Talmácsi Gábor világbajnokunk minden évben ellátogat a Pető intézetbe (Fotó: archív / hot! magazin)

Talmácsi Gábor: „Minden évben ott vagyunk a Pető intézetben”

„Évről-évre sok megkeresés van, nehezebb helyzetben élő személyek részéről” – árulta el Talma. „A legutóbbi támogatásunk egy élményhez kapcsolódik. Minden évben ott vagyunk a Pető intézetben, ahol idén is a legkisebbeket motoroztattuk meg. Ez számukra és számunkra is egy nagyon különleges dolog, ráadásul segíti őket abban is, hogy kizökkenjenek a szürke hétköznapokból. Ugyanakkor amire most a legbüszkébb vagyok, az az, hogy nemrégiben járt a Talmácsi Ringen egy negyven fős ovis csoport, akik közül a legtöbben hat évesek voltak. A negyven gyerekből harminchatot sikerült megtanítanunk motorozni, mindazok ellenére, hogy közben esett az eső, így a körülmények nem voltak a legideálisabbak. Hihetetlen dolog látni, hogy mennyire lelkesek a gyerekek, és milyen élményekkel térnek ilyenkor haza. Ki tudja, lehet, hogy közülük kerülnek ki a jövő nagy motoros tehetségei.”

Talmácsi Gábor sokat jótékonykodik, és ezzel kapcsolatban azt is elárulta, hogy évente háromezer gyermeknek viszik el ezt az élményt. Idén ott voltak a MotoGP-n, és a Super Bike versenyeken is, ahol a gyerekek úgynevezett fojtott motorokon száguldozhattak, természetesen teljes védőfelszerelésben.

Talmácsi Gábor 2007-ben ért a csúcsra, most a következő generáció léphet a nyomdokaiba: a Talmácsi Ringen a gyerekek teljes védőfelszerelést kapnak (Fotó: Fortepan / Szalay Béla)

Talmácsi Gábor: „Fontos, hogy mindenféleképpen megtaláljuk a módját a segítésnek”

„A megkeresések kapcsán mindig együtt hozzuk meg a döntést a menedzsmenttel. Átbeszéljük, mire van lehetőségünk, és a legtöbbször úgy segítünk, hogy nem is tud róla senki. Mert nem minden esetben az a lényeg, hogy a segítésnek PR-értéke legyen.

Fontos, hogy mindenképpen megtaláljuk a módját a segítésnek, és az, hogy az adott helyzetet megpróbáljuk a legméltóságteljesebben kezelni

– mesélte hazánk egyetlen gyorsasági motoros világbajnoka.