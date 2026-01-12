Nem várt fordulat: Meghan Markle mégis visszatér az Egyesült Királyságba
Sussex hercegnéje, úgy tűnik, követi férjét az Egyesült Királyságba idén nyáron. Meghan Markle azonban egyetlen feltétellel hajlandó visszatérni.
Meghan Markle állítólag négy év után visszatérhet az Egyesült Királyságba, hogy támogassa férjét, Harry herceget az Invictus Games nevű sporteseményen. Erre azonban csakis akkor kerülhet sor, ha megszületik a döntés a biztonságukkal kapcsolatban.
Meghan Markle visszatérhet az Egyesült Királyságba?
A sussexi hercegné a hírek szerint idén július 10-én fog részt venni az egyik rendezvényen Birminghamben, amennyiben a biztonsági intézkedéseiket jóváhagyják. Ez lenne az első alkalom, hogy Meghan visszatér az országba, amióta 2022 szeptemberében megjelent a néhai II. Erzsébet királynő temetésén.
Egy forrás a The Sunnak elmondta, a biztonság mindig fontos tényező lesz Meghan Markle és Harry herceg számára, az Egyesült Királyságban. Jelenleg még nincs megállapodás azzal kapcsolatban, hogy Harry és családja visszakapja-e azt a brit adófizetők által finanszírozott fegyveres rendőri védelmet, amely csakis a királyi család tagjainak jár, és amelyet ezután vesztettek el, hogy 2020-ban elhagyták az Egyesült Királyságot.
A RAVEC, egy rendőrségi, királyi és kormányzati szakértőkből álló bizottság vizsgálja most ezt a kérdést. Korábban Harry azt mondta, nem tartja biztonságosnak, hogy elvigye a családját az Egyesült Királyságba – amennyiben viszont a felülvizsgálat kedvezően alakul a pár számára, akkor az utat nyithat Meghan számára a visszatéréshez.
Az egyelőre nem derült ki, hogy Harryék gyermekei, a hatéves Archie és a négyéves Lilibet is velük tartanak-e nyáron. A gyerekek egyébként 2022 júniusában, II. Erzsébet királynő platina jubileuma óta nem jártak az Egyesült Királyságban.
Ha zöld utat kap a biztonság, Meghan máris készülődik
Meghan Meghan egyébként már a kapcsolatuk kezdete óta lelkes támogatója az Invictus Gamesnek, amelynek célja, hogy támogassa a sebesült katonákat és veteránokat. Először 2017-ben vett részt a játékokon Torontóban, ahol Harryvel együtt debütált, és hamar felhívta magára a figyelmet a versenyzőkkel, valamint azok családjaikkal való közvetlen viszonyával. Azóta Meghan folyamatosan a pálya széléről szurkol, részt vesz az éremátadó ünnepségeken és a kulisszák mögött találkozik a sportolókkal, kiemelve az esemény középpontjában álló bajtársiasságot. A 2018-as, Sydney-ben tartott játékokon már Archie herceggel volt várandós, és még dicséretet is kapott azért, amiért néhány kötelezettségét visszaszorítva továbbra is támogatta ezt a nemes ügyet – írta a Mirror.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre