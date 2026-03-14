Dráma Erzsébetvárosban: kiesett a harmadik emeletről és egy autóra zuhant egy francia férfi
Még rengeteg a kérdés az esettel kapcsolatban.
Az ERZSÉBETVÁROS nevezetű nyilvános Facebook-csoportban került megosztásra, hogy egészen döbbenetes dolog történt a VII. kerületben, ugyanis hajnal 4 óra környékén a Vörösmarty utca 19-nél azt vették észre az emberek, hogy a harmadik emeletről kiesett egy francia nemzetiségű fiatalember, aki egy autóra zuhant.
Egyelőre nem lehet tudni, hogy van az érintett, illetve a körülményeket sem ismertették hivatalosan, de az egyik kommentelő szerint a fiatalember csodával határos módon túlélte, viszont a bokája biztosan eltört.
