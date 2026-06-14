Vészjósló tünetek: Ők azok, akik a legjobban megszenvedik majd a mostani időjárást

Az időjárás a frontérzékenyek számára mindig egy komoly kihívás. A változékonyság szélsőséges egészségi állapotokat eredményezhet azoknál, akik fogékonyak a frontra és a hirtelen változásokra.

A változékony időjárás rosszul jön az érzékenyeknek! Fotó: Pexels

Nem hiányzott ez a vasárnapi hidegfront – ilyen lesz az időjárás a héten

A hétvégi lehűlés után hétfőtől (június 15.) egészen vasárnapig fokozatos melegedésre számíthatunk, amit olykor megbolygathatnak viharok, esők vagy szeles epizódok. Ahogy a Köpönyeg is tájékoztat róla, a hétfői 21 fokról vasárnapra már 35 fokra is felmelegedhet az idő.

Ha érzékenyek vagyunk az időjárásra, ez a változékonyság okozhat bizonyos testi panaszokat.

Ha hosszabb távra kitekintünk, ez azt jelenti, hogy még egy lényegesen erősebb ingadozást fog belevinni a többnapos orvosmeteorológiai helyzetbe. Nem jó ilyenkor ez a hidegfront, amikor a folytatásban jóval 35 fölötti hőmérsékletre kell számítanunk. Miközben zajlik egy melegedési folyamat, kezdene visszaállni a hőmérsékleti érték, meg fog érkezni a gyors mozgású hidegfront, gyökeresen és hirtelen fogja átállítani azokat a hatásokat, amelyek a szervezetünk működését befolyásolják

– mondja dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. Olyan területeken pedig, ahol nagyobb zivatarok várhatóak, a fiziológiai tünetek súlyosabb szinten is megjelenhetnek.

Fejfájásos, migrénes, gyulladásos folyamatokat erősítő formában jelentkezik ez a változékonyság. Ez hirtelen fog átváltani abba, ami a hidegfront jellemző következménye. Gyorsan, egyszer csak megjelennek; a vérnyomás ingadozása el fog tolódni a kiugró értékek irányába, beindulnak a görcsös folyamatok, megnő a keringési rendszer terhelése, szívelégtelenség, rosszullétek, nehézlégzés, aritmiák, mellkasi panasz. Ezek hirtelen beindulására számíthatunk. Közben pedig egy nagyon szeles idővel is kell számolni, ami önmagában egy komoly terhelő tényező. Sok ember esetén a növekvő bizonytalanságérzet, szédülés, feszültség, ingerlékenység, ízületi panaszok gyakoribb megjelenése is a tünetek között van. A délnyugati területeken várható zivatarok, viharok következményei lehetnek ezek súlyosabb változatai; szorongásos pánikszerű reakciók kiváltását is okozhatja

– magyarázza Pintér Ferenc.

További részletek a Meteo Klinika videójában: