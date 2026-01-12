Durva balhéba keveredett Oroszlán Szonja: „Megindult felém, és azt mondta, gyomorszájon rúg”

Elkezdtem kiabálni vele, mondván ezt mégis, hogy képzeli, mire az én kutyám is odajött, őt pedig oldalba rúgta. Alaposan leüvöltöttem annak az embernek a fejét. Én még ilyen hangot a torkomból kijönni sosem hallottam. Erre megindult felém, és azt mondta, gyomorszájon rúg. Erre én mondtam neki, gyere, gyere. De aztán megállt, és végül elmentek. Ráadásul ezt az egész jelenetet a felesége is végignézte, aki megpróbálta exkuzálni magát, mert ő láthatóan nem értett egyet azzal, ami történt. A legrosszabb az egészben, hogy utána még én éreztem magam rosszul, amiért más ennyire szemét volt