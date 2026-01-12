RETRO RÁDIÓ

Durva balhéba keveredett Oroszlán Szonja: „Megindult felém, és azt mondta, gyomorszájon rúg”

A heves szóváltás kis híján tettlegességig fajult. Oroszlán Szonja kikelt magából.

Oroszlán Szonja sokkoló színésznő

Oroszlán Szonja a Bochkor legutóbbi adásában mesélte el, hogyan járt kutyasétáltatás közben egy meglehetősen erőszakos gazdival. 

Oroszlán Szonja kikelt magából
Oroszlán Szonja kikelt magából - még őt is megrúgta volna a kutya gazdája Fotó: Szabolcs László

„Egy barátnőmmel éppen kutyát sétáltattunk az erdőben. Nekünk nagytestű kutyáink vannak, és szembejött velünk egy pár egy tacskóval, aki nagyon játékosnak tűnt. A férj gyorsan felkapta a kutyát, de ez nagyon veszélyes, mert a többi kutya ilyenkor azt hiheti, valamiféle játékról van szó. Ilyenkor nem a kutya fél, hanem a gazdája. Ezután a barátnőm kutyája cukin odament hozzájuk, és elkezdett felugrálni rá, egyfajta érdeklődésként. Erre a pasi hasba rúgta a kutyát – mesélte Szonja felháborodva.

Oroszlán Szonja nem hagyta szó nélkül, amit a férfi művelt

Elkezdtem kiabálni vele, mondván ezt mégis, hogy képzeli, mire az én kutyám is odajött, őt pedig oldalba rúgta. Alaposan leüvöltöttem annak az embernek a fejét. Én még ilyen hangot a torkomból kijönni sosem hallottam. Erre megindult felém, és azt mondta, gyomorszájon rúg. Erre én mondtam neki, gyere, gyere. De aztán megállt, és végül elmentek. Ráadásul ezt az egész jelenetet a felesége is végignézte, aki megpróbálta exkuzálni magát, mert ő láthatóan nem értett egyet azzal, ami történt. A legrosszabb az egészben, hogy utána még én éreztem magam rosszul, amiért más ennyire szemét volt 

– mondta indulatosan a műsorban.

 

