Durva balhéba keveredett Oroszlán Szonja: „Megindult felém, és azt mondta, gyomorszájon rúg”
A heves szóváltás kis híján tettlegességig fajult. Oroszlán Szonja kikelt magából.
Oroszlán Szonja a Bochkor legutóbbi adásában mesélte el, hogyan járt kutyasétáltatás közben egy meglehetősen erőszakos gazdival.
„Egy barátnőmmel éppen kutyát sétáltattunk az erdőben. Nekünk nagytestű kutyáink vannak, és szembejött velünk egy pár egy tacskóval, aki nagyon játékosnak tűnt. A férj gyorsan felkapta a kutyát, de ez nagyon veszélyes, mert a többi kutya ilyenkor azt hiheti, valamiféle játékról van szó. Ilyenkor nem a kutya fél, hanem a gazdája. Ezután a barátnőm kutyája cukin odament hozzájuk, és elkezdett felugrálni rá, egyfajta érdeklődésként. Erre a pasi hasba rúgta a kutyát” – mesélte Szonja felháborodva.
Oroszlán Szonja nem hagyta szó nélkül, amit a férfi művelt
Elkezdtem kiabálni vele, mondván ezt mégis, hogy képzeli, mire az én kutyám is odajött, őt pedig oldalba rúgta. Alaposan leüvöltöttem annak az embernek a fejét. Én még ilyen hangot a torkomból kijönni sosem hallottam. Erre megindult felém, és azt mondta, gyomorszájon rúg. Erre én mondtam neki, gyere, gyere. De aztán megállt, és végül elmentek. Ráadásul ezt az egész jelenetet a felesége is végignézte, aki megpróbálta exkuzálni magát, mert ő láthatóan nem értett egyet azzal, ami történt. A legrosszabb az egészben, hogy utána még én éreztem magam rosszul, amiért más ennyire szemét volt
– mondta indulatosan a műsorban.
