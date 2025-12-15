Liptai Claudia férje élő adásban akadt ki: Pataki Ádám beszólt az amatőr cukrászoknak, és a panettone imádóknak is

Már a Retro Rádió reggeli műsorában is a karácsonyé a főszerep, köztük természetesen az édességeké és süteményeké is, amikkel kapcsolatban ma egy igazi szakértő mondott véleményt. Ám Liptai Claudia fiának édesapja, Pataki Ádám cukrászmester nemcsak a bejgli titkait mondta el a Bochkor mai adásában, hanem be is szólt a külföldi édességekért rajongó magyaroknak.

Liptai Claudia és Pataki Ádám is nagyon készülnek a karácsonyra, de mint kiderült, van olyan hagyomány, amivel a cukrász nem ért egyet (Fotó: Máté Krisztián)

Bochkor Gábor leginkább a hazánkban egyre népszerűbb, olasz panettone készítésének és hagyományának részleteire volt kíváncsi, ám úgy tűnik, ezzel kicsit fel is húzta a cukrászt.

„Én sokkal jobban örülnék egy házi lekvárral töltött, foszlós buktának, mint egy panettonénak. Annyira jövünk meg megyünk a világban, de az olaszok nem bejglit csinálni. Hiába jönnek ide a turisták és kóstolják meg, de nem viszik haza a receptet” - kezdte Pataki Ádám.

Mi magyarok szeretjük ezt, hiszen egy időben a macaron országa voltunk, azóta mindenki a francia croissant kezdte gyártani, de hogy valaki tényleg csináljon egy jó foszlós buktát, az ritka. Pedig szerintem ezeket a tradíciókat meg kellene tartani, és nem átesni a ló túloldalára. Oké, hogy ez van, de akkor vigyük ki a bejglit is

– fejtette ki a véleményét némi éllel a hangjában.

Bochkor Gábor családja néhány német és olasz hagyományt is átvett az ünnepek terén, most ezekről beszélgettek Pataki Ádámmal (Fotó: Dodó Ferenc)

Liptai Claudia férje az amatőr cukrászokra is rápirított

Ádám azokat is helyretette, akik úgy gondolják, a sütésnél épp annyira nem fontosak a pontos mértékegységek, akárcsak a főzés esetében.

„Gondolom hallottad, amikor múlt héten Anett azt mondta, hogy ezeket a grammokat nem kell olyan komolyan venni sütéskor” – vetette fel az elméletet a Bochkor műsorvezetője.

Én azt szoktam mondani, hogy a cukrászat az fizika, kémia és matematika, és azt hiszem, ezzel mindent el is mondtam. Ott nem létezik az, hogy mondjuk egy panettonénál vagy egy fonott kalácsnál picivel több élesztő ment bele, vagy picivel tovább sült, picivel magasabb hőmérsékleten. Nem akarom itt az ételkészítést degradálni, de ha ott egy kicsivel tovább fő a húsleves, nem lesz vele nagy probléma

– jelentette ki a cukrász.

„Én is mindent mérleggel csinálok, vagy vannak ilyen kis mérőkanalaim is, amire rá van írva, hogy mennyinek felel meg. Telefonon nézem a receptet és nagyon pontosan mérem le, szóval ha picivel több lesz, akkor visszarakosgatom” – értett egyet vele Bochkor Gábor lánya, Bochkor Nóra, amire Ádám is csak helyeselni tudott.