Liptai Claudia és Pataki Ádám együtt jelentették be: babával bővül a család

Csodálatos örömhírt tett közzé Liptai Claudia és Pataki Ádám. A házaspár nem is lehetne boldogabb, hiszen csodálatos és gyönyörű családjuk van, emellett mindketten a csúcson járatják a karrierjüket. Szép otthonuk van, amelyet megtöltenek boldogsággal és nevetéssel, most pedig egy új kiskutya ugatásával is.

Isten hozta az új családtagunk! Manci

- mutatta be az új picike kis jövevényt.

A babakutyáról a fotót IDE kattintva lehet megtekinteni.