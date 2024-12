Az idő múlását talán azok érzik a legjobban, akik gyermeket nevelnek. Ott vagyunk abban a pillanatban, amikor megszületnek, és még csak csöpp kicsi babácskák, akik alig nyomnak pár kilót. Ezután napról napra egyre nagyobbak lesznek, és hihetetlenül gyorsan fejlődnek, okosodnak, ügyesednek. Pislogunk párat, és a kicsi babánkból máris felnőtt ember lesz, aki elballag, éli a saját életét, megházasodik, és neki is gyermekei lesznek. Bizonyosan ezt éli át most Szulák Andrea is, akinek a kislánya most táncolt a szalagavatón. Csodaszép fehér menyasszonyi ruhában tündökölt, Szulák Angi pedig nem is lehetett volna ennél büszkébb.

Az én mennyországom

– írta a csodás kép alá.

A meseszép fotót IDE kattintva lehet megtekinteni.