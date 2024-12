„Édes kis Manócska!” – Liptai Claudia megmutatta ritkán látott kisfiát, Marcit

Liptai Claudia két gyönyörű gyermek, Gesztesi Panka és Pataki Marcell Ádám büszke édesanyja. Pontosabban a modellként is sikeres Panka már nem is annyira gyermek, hiszen idén ünnepelte a 18. születésnapját, nem is olyan rég pedig gyönyörű menyasszonyi ruhában láthattuk.

Liptai Claudia és családja már nagyon várja a karácsonyt Fotó: TAMAS DOMBOVARI / mw archív

A kis Marci pedig már 8 éves, édesanyja legfrissebb fotója alapján pedig elmondhatjuk, hogy amellett, hogy napról napra jobban hasonlít édesapjára, Pataki Ádámra már elképesztően nagyfiú is. A színésznő és családja már nagyon várja a karácsonyt, péntek esti fotóján is az a felírató látható a kis manók által, hogy "már csak 4 nap".

Ilyen sokat nőtt Liptai Claudia kisfia, Marci

Magához a fotóhoz, amelyen Marci pizsamában és manósapkában látható, pedig azt írt:

Manófalva.

Mondanunk sem, hogy pillanatok alatt számos komment árasztotta el Liptai Claudia Facebook-oldalát, megjegyezve, hogy milyen sokat nőtt kisfia, valamint azt is, hogy milyen aranyos.

„De Édes kis Manócska!”

„Nagyon aranyos!!”

„Milyen hamar megnőtt!”

„Huncut manócska!!!”

– írták mások mellett.