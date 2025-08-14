Mihályfi Luca pasija sem bírta szó nélkül hagyni: elképesztően dögös ruhában fesztiválozott az énekesnő

Hegyes Berci is imádja Mihályfi Luca bevállalós szettjét.
Mihályfi Luca és Hegyes Berci kapcsolata a Dancing with the Stars című sikerműsorban kezdődött, ahol nem csupán a táncparketten kerültek közel egymáshoz, hanem a színfalak mögött is – egy ideig csak pletykánk tűnt a dolog, majd ők maguk jelentették be, hogy valóban egymásba szerettek a próbák során.
Az énekesnő és a táncos szerelme azóta is töretlen, ráadásul sokak szerint nincs is náluk dögösebb pár egész Magyarországon. Ezzel a véleménnyel nehezen lehet vitába szállni, ugyanis most is olyan képeket rakott ki magáról Mihályfi Luca, hogy rögtön felforrósodott az amúgy is tikkasztó nyári levegő: megmutatta magát bevállalós fesztiválszettben, alig takarta valami a felsőtestét – nem csoda, hogy a pasija sem bírta szó nélkül hagyni az elképesztő látványt.
🔥🔥🔥jo isten 🤤
– írta Hegyes Berci a szexi fotókhoz, amiket alább lehet megtekinteni.
