„Még nem posztumusz a beszéd” – mindenki ledöbbent, váratlan bejelentést tett a súlyos beteg Liptai Claudia

Mint ahogy azzal lapunk korábban már foglalkozott, az elmúlt hetekben egyként szurkolt az ország Liptai Claudiának, aki nemrég olyan hatalmas fájdalmak kínoztak, hogy kórházba került.

Fontos bejelentést tett Liptai Claudia Fotó: BS

Egy ország aggódott Liptai Claudiáért

A színész-műsorvezető bejegyzéséből kiderült, hogy végül övsömört diagnosztizáltak nála az orvosok, elviselhetetlen fájdalma azonban még ezek után sem akart megszűnni. Liptai emiatt több színházi előadását is kénytelen volt lemondta, illetve az is kétséges volt, hogy meg tud-e jelenni a TV2 következő élő showjában, a Sztárban Sztár All Starsban.

Mint azt azóta tudjuk, szerencsére a műsor előtt már kiengedték a kórházból, így szinte mondhatni, hogy az első útja a stúdióba vezetett. Ez persze még nem jelenti azt, hogy már meg is gyógyult volna, továbbra is küzd az állapotával, az 51 éves színésznő azonban nem engedi, hogy a betegsége uralja az életét.

„Még nem posztumusz a beszéd”

Éppen ezért most egy óriási bejelentést tett a közösségi oldalán, miszerint igyekszik visszatérni a régi kerékvágásba, ezért ismét útra kel és elindul a Clauságok őszi turnéja.

CLAUSÁGOK ŐSZI TURNÉ‼️‼️‼️ Az életemet adom nektek. Ismét útra kelek, hogy még több helyen elmesélhessem, elénekelhessem az életem történetét

– kezdte bejegyzését Liptai Claudia, majd így folytatja: