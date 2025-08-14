RETRO RÁDIÓ

„Angéla aggódik értem, vigyáz rám!” – Hőségriasztás! A pokolból szakad ránk a forróság: Bodrogi Gyula és Reviczky Gábor mégis dolgoznak

Az országos tiszti főorvos riasztást rendelt el 2025. augusztus 14. csütörtök 00:00 órától augusztus 17. vasárnap 24:00 óráig. A napokig tartó kánikula miatt, ami az egészséges szervezetet is megviseli, de az időseknek, a szívbetegeknek kimondottan veszélyes, a legmagasabb hőségriasztás lépett érvénybe. A szívműtéten átesett Reviczky Gábor és a 91 éves Bodrogi Gyula ráadásul dolgoznak a legmelegebb napokon.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 16:30
harmadfokú hőségriasztás reviczky gábor védekezés Bodrogi Gyula

A legmagasabb, harmadfokú riasztás lép életbe csütörtöktől vasárnapig Magyarországon. A hatóságok mindenkit arra kérnek, hogy figyeljenek a környezetükben élőkre, és tartsák be a hőségriasztással kapcsolatos szabályokat, mert a kánikulában mindez életet menthet. A drasztikusan magas hőmérséklet főleg a kisgyermekeket, időseket, krónikus betegeket és a szabadban dolgozókat veszélyezteti. A Metropol megkérdezte Bodrogi Gyulát és Reviczky Gábort, hogyan védik magukat ezekben a napokban. 

hőségriasztás
A hőségriasztás miatt Bodrogi Gyulára fokozottan vigyáz párja, Angéla Fotó: Flajsz Péter

Bodrogi Gyula balesetét követően a hőségriasztás ideje alatt is színpadra lép

A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban pedig akár 35 Celsius-fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Emiatt a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, ami az egészséges szervezetet is nagyon igénybe veszi. De az időseknek, szívbetegeknek nagyon oda kell figyelniük magukra. A 91 éves Bodrogi Gyulának is, aki tavaly év végi combcsonttöréséből gyógyul még

„Tudom türelmetlen vagyok, de már fél éve szenvedek ezzel a töréssel, pedig mindent megteszek a gyógyulásért, amiben persze segítőim is vannak – mondta lapunknak a Kossuth-díjas színészlegenda. 

Szóval, én emiatt nyilván nem szaladgálok odakint, de ez a nyomott hőség így is megviseli a szervezetet. Angéla nagyon vigyáz rám, figyel arra, hogy a gyógyszereimet bevegyem, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot igyak. Ráadásul pont a legmelegebb napon, szombaton térek vissza a színpadra, igaz, csak egy dal erejéig, Mága Zoltán koncertjén a Szent István téren éneklek egy meglepetésdalt. Angéla nagyon aggódik értem, az biztos, nem fog mozdulni mellőlem!

hőségriasztás
A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt is dolgozik a szívműtéten átesett Reviczky Gábor 

A szívműtéten átesett Reviczky Gábor betegsége ellenére is forgat a kánikulában

A Kossuth-díjas színész az elmúlt években többfajta rákbetegséggel is sikeresen megküzdött. De nemrég ismét kórházban volt, mint kiderült, szívműtéten esett át. 

„A kánikula minden szervezetet nagyon igénybe vesz, és igen a szívbetegeknek különösen veszélyes. Szerencsére az én szívemet nemrég rendbe tették, de persze vigyáznom kell magamra. Betartok mindent, amit az orvosok mondtak és ha nem muszáj, nem megyek ki a házból. De hétvégén két napot forgatok, ott is figyelek majd nagyon és biztos vagyok benne, hogy a stáb is felkészült a hőségriasztás miatt.”

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu