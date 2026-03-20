Nem először hangolta a közönséget Orbán Viktor előtt Gudics Máté

Szentendrén folytatódott Orbán Viktor országjárása. A rendezvény hangulatát Gudics Máté fellépése alapozta meg.

Létrehozva: 2026.03.20. 19:22
Módosítva: 2026.03.20. 19:31
A március 15-ei Békemenet után országjárásra indult Orbán Viktor, hogy személyesen találkozzon a támogatókkal és beszéljen az ország előtt álló kihívásokról, és az április 12-ei választás tétjéről. A rendezvénysorozat negyedik állomása a festői Szentendre volt, ahol ezúttal is rengetegen gyűltek össze, hogy együtt hallgassák meg a programot és részesei legyenek az eseménynek. A hangulatot már a kezdetektől különleges pillanatok határozták meg. Az est nyitányáról a Megasztár hetedik évadának győztese, Gudics Máté gondoskodott, aki a legendás magyar rockopera, az István, a király egyik legismertebb dalát, a Szállj fel, szabad madár! című slágert adta elő. A produkció már az első hangoknál magával ragadta a közönséget: sokan együtt énekelték az előadóval a jól ismert sorokat, így az esemény már a kezdetektől erős érzelmi töltetet kapott – írja a Bors.

Gudics Máté énekelt Orbán Viktor szentendrei országjárásán (Fotó: Polyák Attila)

Gudics Máté énekelt már korábban is Orbán Viktor előtt

A dal különleges jelentőséggel bír az énekes pályáján is, hiszen korábban a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen is előadta, ahol szintén nagy sikert aratott. Gudics Máté az utóbbi időben több hasonló rendezvényen is fellépett: a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen például Tóth Abigél társaságában lépett színpadra. A két énekes akkor a Vastag testvérek egyik ismert dalát, az Őrizd az álmod című szerzeményt adta elő duettben, amely szintén nagy tapsot kapott a közönségtől.

A mostani, szentendrei országjárás hangulatát is erősen meghatározta a zenei nyitány. A dal üzenete pedig sokak szerint jól tükrözte a jelenlegi időszak érzéseit. A Szállj fel, szabad madár! sorai ugyanis a szabadság, a béke és a biztonság fontosságáról szólnak – olyan értékekről, amelyek sokak szerint különösen felértékelődtek a mai, bizonytalan és forrongó világban.

Orbán Viktor országjárása így nemcsak politikai eseményként, hanem közösségi élményként is hatott a jelenlévőkre. A zene, az együtt éneklő tömeg és a közös gondolatok olyan hangulatot teremtettek, amely megalapozta az est további programját, és erős keretet adott az országjárás szentendrei állomásának.

 

 

 

