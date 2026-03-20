Ijesztő: minden idők egyik legnagyobb cápája tűnt fel a tengerparti turistaparadicsomnál

Egy hatalmas fehér cápa bukkant fel, és a legfrissebb adatok szerint ijesztően közel került a turisták által kedvelt strandokhoz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.20. 18:30
A Contender névre keresztelt cápa az egyik legnagyobb, amit valaha nyomon követtek: közel 4,3 méter hosszú és több mint 750 kilogrammot nyom. A ragadozót figyelő tengerészbiológusok még 2025-ben jelölték meg, azóta pedig folyamatosan figyelik a mozgását. 

Turisták által igencsak kedvelt üdülőövezeteknél is feltűnt a hatalmas cápa
(Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A turisták egyik kedvenc floridai tengerparti úti célja közelében tűnt fel az óriáscápa

A szakemberek szerint a cápa már több mint 1600 kilométert tett meg, és egészen Kanadáig elúszott, mielőtt visszafordult volna dél felé. Most azonban újra Florida közelében bukkant fel – ráadásul nem is akárhol. A legutóbbi jeladás szerint mindössze 10 kilométerre tartózkodott St. Augustine partjaitól, ami az egyik legnépszerűbb tengerparti úti cél a térségben. 

A tudósok kiemelten figyelik a ragadozó mozgását, mivel úgy vélik, kulcsfontosságú lehet annak megértésében, hol szaporodnak a nagy fehér cápák. Ez ugyanis máig az óceán egyik legnagyobb rejtélye. A hatalmas ragadozó ráadásul már ivarérett, így különösen értékes információkat szolgáltathat a kutatóknak. Bár a látványa ijesztő lehet, a szakemberek szerint nincs ok pánikra: az ilyen cápák általában nem keresik a kapcsolatot az emberekkel. Ennek ellenére sokan biztosan kétszer is meggondolják majd, bemennek-e a vízbe, ha tudják, hogy egy ekkora ragadozó úszkál a közelben.

A Contenderhez hasonló fehér cápák megfigyelése közvetett támpontokat adhat arra vonatkozóan, hogy hol történhetnek a párzási kísérletek. Ez mindenképpen egyike azon kérdéseknek, amelyekre még mindig szeretnénk választ találni a fehér cápák védelme és megőrzése érdekében

mondta John P. Tyminski, az OCEARCH vezető adatkutatója, akinek szavait a LADbible idézte.

 

