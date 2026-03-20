Kocsis Máté: Ne higgyék el, hogy a fiatalok nincsenek velünk

Március 20-án rendezték meg a szentendrei Békemenetet, ahol az esemény elején Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője elmondta: ma eljött az a világ, amelytől a nagy elődeink tartottak. Egy világ, amelyben a hazugság az igazság képében tetszeleg – írja a Magyar Nemzet.

Kocsis Máté mindenkit emlékeztetett Magyar Péter valódi szándékaira – Fotó: Polyák Attila

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Magyar Pétert parodizálva azt mondta: köszönti az egy kiló hagymáért jött ázsiai vendégmunkásokból álló tömeget. A politikus emlékeztetett, a Tisza egyik jelöltje elismerte, hogy füvet termeszt, egy másik „Oroszházának” nevezte Orosházát, Ruszin-Szendi Romulusz pedig hét fekvőtámasszal próbálta bizonyítani rátermettségét.

A politikus emlékeztetett: a Tisza Pártban kikotyogták, hogy eltörölnék a rezsicsökkentést, az adókedvezményeket, mert Ukrajnát finanszírozni kell. Hozzátette: visszautasítják, hogy bármely ország vezetője megfenyegesse Magyarország miniszterelnökét. Mint mondta, az ukránok megállapodtak a Tiszával, hogy a párt mindent teljesíteni fog, ami Ukrajnának fontos.

Az uniós tagságot, és akár a katonai segítségnyújtást is.

Hozzátette: az orosz olajról való leválás az a Tisza Párt programja. Ha ez bekövetkezne, azt mindenki megérezné. Ehelyett a Fidesz Vitályos Esztert kínálja képviselőnek, aki több mint 20 éve szolgálja a helyieket.

A szentendreieknek olyan politikusokra van szüksége, akik tudnak nemet mondani Brüsszelnek és Ukrajnának

– mondta Kocsis Máté, majd azt javasolta: ne higgyék el, hogy a fiatalok nincsenek velünk. Úgy fogalmazott: kétségtelen, hogy egyes fiatalok kritikusan állnak a hatalomhoz. Hozzátette: ők is azok voltak. Mint mondta, nem kívánja egyetlen kormánykritikus fiatalnak sem, hogy baloldali kormány alatt kelljen fiatalnak lennie.

Kocsis Máté után Orbán Viktor beszéde következett, ami itt nézhető vissza: