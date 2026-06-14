Újabb távozó, két mondattal búcsúzott a Fradi focistája
Megvan a negyedik labdarúgó, aki idén nyáron elhagyja a Ferencvárost. Mohammed Abu Fani döntése nem okozott meglepetést.
Régóta benne volt a levegőben, immár hivatalos: Mohammed Abu Fani három év után elhagyja a labdarúgó-NB I-ben szereplő Ferencváros csapatát. Az izraeli középpályás követi korábbi edzőjét, Dejan Sztankovicsot, és a szerb Crvena zvezda játékosa lesz. A válogatott játékosért a hírek szerint 1,5 millió eurót fizet a belgrádi klub, amely három évre kötötte magához új szerzeményét.
Abu Fani 2023 nyarán érkezett Budapestre, két bajnoki aranyérmes és egy kupagyőztes csapat alapembere volt. Szerződése 2027 nyaráig szólt, de menedzser testvérével már tavaly ősszel jelezte, ha úgy adódik, távozna a klubtól. A középpályás közösségi oldalán két mondattal búcsúzott a Fraditól.
Eljött a búcsú ideje. Köszönet mindenért!
Abu Fani a negyedik távozó
Idén nyáron Robbie Keane vezetőedző mellett már négy labdarúgó távozott a Fradiból. Gróf Dávid kapus és Mohammed Abu Fani mellett elbúcsúzott a csatár Alekszandar Pesics és a védő Stefan Gartenmann is.
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