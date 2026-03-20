Tüzeld fel magad! Ezeknek a csillagjegyeknek végre beindítja az életét a Kos hava
Izgalmas időszak kezdődik. A Kos hava mindenkinek beindítja az élete elakadásait.
Pénteken a Nap belép a Kos jegyébe, amely egy mozgalmas időszaknak ígérkezik. Egy tüzes jegy a Napban, a Kos hava feltüzeli a legtöbb csillagjegy életét.
Kos hava: Kezdődik az asztrológiai újév
Kos
Pénteken belép a Nap az ön jegyébe, és ezzel elindul egy nagyon jó periódus. Azt veheti észre, hogy sokkal könnyebben és gyorsabban intéz mindent, a körülmények pedig a malmára hajtják a vizet a napi horoszkóp szerint. Használja ki ezeket a sikert hozó lehetőségeket!
Bika
Ma minden egyszerre mutat jó irányba: kezdődik az asztrológiai újév, elindul a Kos hava, és még a Merkúr is előreindul. Nagyon harmonikusan alakulhat most a kapcsolata másokkal, és jó döntéseket hozhat. Ön is érezheti az igazi tavasz érkezését!
Ikrek
Az uralkodó bolygója, a Merkúr az elmúlt hetekben retrográd volt, ami sok mindenben hátráltathatta. Most végre előreindul. Ez jobb közérzetet, vidámságot jelez, és azt is, hogy most egy helyzetben teljesen össze tudja hangolni az érzelmi kérdéseket a racionális érvekkel, ami nagyban megkönnyíti a dolgát.
Rák
Kifejezetten kedvez önnek, hogy az uralkodó bolygója, a Hold már növekvő fázisban van a tegnapi újhold után, mert ez nagyon eredeti ötleteket hozhat. Ma akár valamilyen extra jó hírt is kaphat. Erős teremtő energiák érvényesülnek, amelyeket érdemes kihasználnia.
Oroszlán
Ma a Nap belép a Kos jegyébe, ami az ön számára személyes szinten is nagyon jó hír – nemcsak azért, mert ezzel a tavasz is elkezdődik. A Halak havában próbálta visszafogni magát, de közben nehezen tudott előrelépni az ügyeiben. Ennek most vége: a Nap belép ebbe a tűz elemű jegybe, és önt is konkrét lépésekre ösztönzi.
Szűz
Ma az uralkodó bolygója, a Merkúr végre előreindul. Ez lendületet adhat az eddig elakadt ügyeinek, és önt is lelkileg kimozdíthatja a holtpontról. Nagyon izgalmas időszak kezdődik a Kos havával.
Mérleg
Pénteken felgyorsulhatnak ön körül az események, ezért érdemes résen lennie egész nap, mert fontos és váratlan hírek érkezhetnek. Ezek személyes szinten is hatással lehetnek az ügyeire. Nagyon jó benyomások érhetik, és remek beszélgetésekben lehet része.
Skorpió
Most annak kedveznek a bolygók, hogy egy kicsit lelassítson, és elengedje azt, ami már nem szolgálja önt. Kezdetét veszi a Kos hava, ami sok szerencsés lehetőséget hozhat. Előtte azonban érdemes időt szánnia az érzelmi és energetikai tisztulásra, a megnyugvásra.
Nyilas
Ma kezdődik az asztrológiai újév és a Kos hava is. Ez az ön számára nagyon izgalmas, inspiráló időszakot jelez, sok pörgést és kapcsolódást, amelyre most különösen vágyhat. Ha van egy terve, ez tökéletes időpont lehet a kezdésre. A jövő hívja – és önön múlik, hogyan válaszol rá.
Bak
Ma erős teremtő energiák érvényesülnek. Legyen közvetlen, egyértelmű és bátor. A kételkedés természetes, és az sem baj, ha időnként aggodalom fogja el. Most mégis fontos, hogy higgyen magában, gyakorolja a pozitív gondolkodást, és kitartóan haladjon azon az úton, amelyre rálép.
Vízöntő
Ma kezdetét veszi a Kos hava, ami az ön számára is kedvező időszak. Felébredhet a kalandvágya, így ez tökéletes alkalom lehet arra, hogy kiszakadjon a rutinból, és valami újat tanuljon. Most nyugodtan térjen el a megszokott megoldásoktól.
Halak
Pénteken kaphat egy hírt vagy információt, amely segíthet valóra váltani az elképzeléseit. Az is lehet, hogy megismerkedik valakivel, aki egy új lehetőséghez juttathatja – akár olyanhoz is, amely komoly anyagi hasznot hozhat.
