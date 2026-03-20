Tüzeld fel magad! Ezeknek a csillagjegyeknek végre beindítja az életét a Kos hava

Pénteken a Nap belép a Kos jegyébe, amely egy mozgalmas időszaknak ígérkezik. Egy tüzes jegy a Napban, a Kos hava feltüzeli a legtöbb csillagjegy életét.

Kos hava: Kezdődik az asztrológiai újév

Kos

Pénteken belép a Nap az ön jegyébe, és ezzel elindul egy nagyon jó periódus. Azt veheti észre, hogy sokkal könnyebben és gyorsabban intéz mindent, a körülmények pedig a malmára hajtják a vizet a napi horoszkóp szerint. Használja ki ezeket a sikert hozó lehetőségeket!

Bika

Ma minden egyszerre mutat jó irányba: kezdődik az asztrológiai újév, elindul a Kos hava, és még a Merkúr is előreindul. Nagyon harmonikusan alakulhat most a kapcsolata másokkal, és jó döntéseket hozhat. Ön is érezheti az igazi tavasz érkezését!

Ikrek

Az uralkodó bolygója, a Merkúr az elmúlt hetekben retrográd volt, ami sok mindenben hátráltathatta. Most végre előreindul. Ez jobb közérzetet, vidámságot jelez, és azt is, hogy most egy helyzetben teljesen össze tudja hangolni az érzelmi kérdéseket a racionális érvekkel, ami nagyban megkönnyíti a dolgát.

Rák

Kifejezetten kedvez önnek, hogy az uralkodó bolygója, a Hold már növekvő fázisban van a tegnapi újhold után, mert ez nagyon eredeti ötleteket hozhat. Ma akár valamilyen extra jó hírt is kaphat. Erős teremtő energiák érvényesülnek, amelyeket érdemes kihasználnia.

Oroszlán

Ma a Nap belép a Kos jegyébe, ami az ön számára személyes szinten is nagyon jó hír – nemcsak azért, mert ezzel a tavasz is elkezdődik. A Halak havában próbálta visszafogni magát, de közben nehezen tudott előrelépni az ügyeiben. Ennek most vége: a Nap belép ebbe a tűz elemű jegybe, és önt is konkrét lépésekre ösztönzi.

Szűz

Ma az uralkodó bolygója, a Merkúr végre előreindul. Ez lendületet adhat az eddig elakadt ügyeinek, és önt is lelkileg kimozdíthatja a holtpontról. Nagyon izgalmas időszak kezdődik a Kos havával.

Mérleg

Pénteken felgyorsulhatnak ön körül az események, ezért érdemes résen lennie egész nap, mert fontos és váratlan hírek érkezhetnek. Ezek személyes szinten is hatással lehetnek az ügyeire. Nagyon jó benyomások érhetik, és remek beszélgetésekben lehet része.