Erre senki sem számított: ezért mondott fel 5 év után Kylie Jenner asszisztense

Van, aki álomunkaként tekintene arra, ha Kylie Jennernél dolgozhatna. Azonban Victoria Villarroel számára eljött az a pillanat, amikor tudta: fel kell mondania. Az egykori asszisztens most részletesen beszámolt arról a pillanatról, amikor a sztár és ő is tudta, véget ért az alkalmazotti beosztása, és elárulta, hogy jött rá ő és a főnöke is, hogy ideje felmondania a Kardashian családnál.

Egyetlen mondat vetett véget Kylie Jenner és asszisztense munkakapcsolatának

A volt asszisztens egész fiatal felnőttkorában a valóságshow-sztárnak dolgozott. Jenner életét szervezte, és mindent megtett, amit kért tőle a sztár – 2015-től egészen 2020-as szakításukig. Victoria a Better Half with Stas and Vic podcastban, amelyet a Kardashian klán egy másik közeli barátjával, Stassie Karanikolaouval közösen vezet, elárulta, úgy emlékszik arra a pillanatra, amikor tudta, hogy vége a munkakapcsolatuknak, mintha tegnap lett volna.

Apróságnak tűnt, de mindkettőjük számára világossá tette, hogy a partnerségük alapjaiban változott meg: „Az ötödik évünk volt. A konyhában álltunk, amikor odaszólt, hogy szüksége lenne a laptopjára az emeletről. Én pedig csak annyit kérdeztem: «Hú, és azt mégis ki fogja lehozni?»” – emlékezett vissza a történtekre nevetve Victoria, ám a folytatásból egyértelműen kiderült, hogy ez a mondat megpecsételte a munkakapcsolatukat.

Valami olyasmi őrültséget válaszoltam, hogy túl messze van, és nincs kedvem felmenni érte

– idézte fel Victoria. Majd hozzátette: ez a megjegyzés egy baráttól rendben lett volna, ám egy alkalmazottól nem.

2020-as távozása idején számos pletyka keringet az okokról, végül Victoria Instagramon törte meg a csendet: „5 évig dolgoztam Kylie-val, és ő lett az egyik legközelebbi barátnőm. Mindketten úgy döntöttünk, hogy itt az ideje, hogy szakmailag egymás nélkül fejlődjünk.”

Bár félt attól, hogy rosszul döntött, mivel mindenki azt mondta neki, hogy ne hagyja ott ezt a fantasztikus állást, hiszen sokan mindent megadnának ezért a lehetőségért. Ám az egyetlen ember, aki igazán megértette a döntését: Kylie volt.