Rubint Rella egyedül vágott neki a világnak és különleges találkozásban volt része

Rubint Rella már korábban beszámolt arról, hogy teljesen egyedül vágott bele egy hatalmas utazásba. 33 napos útja mostani szakaszáról Instagramon mesélt a követőinek. A fitnesz influenszer éppen Vietnámban sátorozott le, ahol nem várt élményekkel gazdagodott.

Rubint Rella személyi-edzőként is tevékenykedik (Fotó: Markovics Gábor)

Rubint Rella a magány helyett a szabadságot választotta

Rubint Rella képei sokkal többet árulnak el a lelkiállapotáról, mint azt elsőre gondolnánk. „Rájöttem, hogy valójában nem egyedül utazok, hanem szabadon, másoktól függetlenül” – fogalmazott az egyik történetében, ami jól mutatja, hogy számára ez az út nem a magányról szól, hanem a függetlenségről és az önállóságról. Úgy tűnik, hogy Rella tudatosan választotta az egyedüllétet. A személyi-edző arról is írt, hogy milyen különleges érzés, amikor egy idegen hely – ahol az ember csak átutazónak gondolja magát – mégis mélyen megérinti.

Mennyire érdekes, hogy egy hely, ahol csak «átutazónak» gondolod magad, milyen mélyen tud hatni rád... Nem csak a látnivalók miatt, hanem az idő miatt, amit ott töltesz. Az emberek miatt, akikkel találkozol és pár órára mégis ismerőssé válnak

– írta Rubint Rella influenszer.

Egy találkozás mély nyomot hagyott benne

Rubint Rella egy vietnámi találkozásról is beszámolt, amikor egy kedves hölgy megmutatta neki az otthonát és a kertjét.

Olyan szeretettel fogadott, mintha régi ismerősök lennénk. Amikor meséltem magamról, azt mondta, hogy mennyire szerencsés vagyok

– mesélte a követőinek Rella, akiben pontosan ugyanez fogalmazódott meg, amikor meglátta a nő otthonát és a gyönyörű kertjét, tele egzotikus gyümölcsfákkal. Bár az angol nyelv nem volt mindig könnyen érthető, mégis megszületett a kölcsönös megértés. „Megértettük egymást” – írta a magyar lány, hozzátéve, hogy talán éppen a nyelvi nehézségek tették még értékesebbé a pillanatot. Rubint Rella 33 napos utazása egy belső út, amelynek a következő fejezete Vietnám, és amelyben nem másoktól várja a válaszokat, hanem saját magától.