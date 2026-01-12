RETRO RÁDIÓ

Rubint Rella egyedül vágott neki a világnak és különleges találkozásban volt része

A fitnesz influenszer 33 napos utazásának következő fejezete Vietnám. Rubint Rella nem várt élményekkel gazdagodott az útja során.

Megosztás
Szerző: P. G.
Létrehozva: 2026.01.12. 09:30
utazás szabadság Vietnám Rubint Rella

Rubint Rella már korábban beszámolt arról, hogy teljesen egyedül vágott bele egy hatalmas utazásba. 33 napos útja mostani szakaszáról Instagramon mesélt a követőinek. A fitnesz influenszer éppen Vietnámban sátorozott le, ahol nem várt élményekkel gazdagodott.

Rubint Rella egyedül kelt útra, 33 napos kirándulásra ment.
Rubint Rella személyi-edzőként is tevékenykedik (Fotó: Markovics Gábor)

Rubint Rella a magány helyett a szabadságot választotta  

Rubint Rella képei sokkal többet árulnak el a lelkiállapotáról, mint azt elsőre gondolnánk. „Rájöttem, hogy valójában nem egyedül utazok, hanem szabadon, másoktól függetlenül” – fogalmazott az egyik történetében, ami jól mutatja, hogy számára ez az út nem a magányról szól, hanem a függetlenségről és az önállóságról. Úgy tűnik, hogy Rella tudatosan választotta az egyedüllétet. A személyi-edző arról is írt, hogy milyen különleges érzés, amikor egy idegen hely – ahol az ember csak átutazónak gondolja magát – mégis mélyen megérinti. 

Mennyire érdekes, hogy egy hely, ahol csak «átutazónak» gondolod magad, milyen mélyen tud hatni rád... Nem csak a látnivalók miatt, hanem az idő miatt, amit ott töltesz. Az emberek miatt, akikkel találkozol és pár órára mégis ismerőssé válnak

 – írta Rubint Rella influenszer.  

Egy találkozás mély nyomot hagyott benne 

Rubint Rella egy vietnámi találkozásról is beszámolt, amikor egy kedves hölgy megmutatta neki az otthonát és a kertjét. 

Olyan szeretettel fogadott, mintha régi ismerősök lennénk. Amikor meséltem magamról, azt mondta, hogy mennyire szerencsés vagyok

– mesélte a követőinek Rella, akiben pontosan ugyanez fogalmazódott meg, amikor meglátta a nő otthonát és a gyönyörű kertjét, tele egzotikus gyümölcsfákkal. Bár az angol nyelv nem volt mindig könnyen érthető, mégis megszületett a kölcsönös megértés. „Megértettük egymást” – írta a magyar lány, hozzátéve, hogy talán éppen a nyelvi nehézségek tették még értékesebbé a pillanatot. Rubint Rella 33 napos utazása egy belső út, amelynek a következő fejezete Vietnám, és amelyben nem másoktól várja a válaszokat, hanem saját magától.  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu