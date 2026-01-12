Rubint Rella egyedül vágott neki a világnak és különleges találkozásban volt része
A fitnesz influenszer 33 napos utazásának következő fejezete Vietnám. Rubint Rella nem várt élményekkel gazdagodott az útja során.
Rubint Rella már korábban beszámolt arról, hogy teljesen egyedül vágott bele egy hatalmas utazásba. 33 napos útja mostani szakaszáról Instagramon mesélt a követőinek. A fitnesz influenszer éppen Vietnámban sátorozott le, ahol nem várt élményekkel gazdagodott.
Rubint Rella a magány helyett a szabadságot választotta
Rubint Rella képei sokkal többet árulnak el a lelkiállapotáról, mint azt elsőre gondolnánk. „Rájöttem, hogy valójában nem egyedül utazok, hanem szabadon, másoktól függetlenül” – fogalmazott az egyik történetében, ami jól mutatja, hogy számára ez az út nem a magányról szól, hanem a függetlenségről és az önállóságról. Úgy tűnik, hogy Rella tudatosan választotta az egyedüllétet. A személyi-edző arról is írt, hogy milyen különleges érzés, amikor egy idegen hely – ahol az ember csak átutazónak gondolja magát – mégis mélyen megérinti.
Mennyire érdekes, hogy egy hely, ahol csak «átutazónak» gondolod magad, milyen mélyen tud hatni rád... Nem csak a látnivalók miatt, hanem az idő miatt, amit ott töltesz. Az emberek miatt, akikkel találkozol és pár órára mégis ismerőssé válnak
– írta Rubint Rella influenszer.
Egy találkozás mély nyomot hagyott benne
Rubint Rella egy vietnámi találkozásról is beszámolt, amikor egy kedves hölgy megmutatta neki az otthonát és a kertjét.
Olyan szeretettel fogadott, mintha régi ismerősök lennénk. Amikor meséltem magamról, azt mondta, hogy mennyire szerencsés vagyok
– mesélte a követőinek Rella, akiben pontosan ugyanez fogalmazódott meg, amikor meglátta a nő otthonát és a gyönyörű kertjét, tele egzotikus gyümölcsfákkal. Bár az angol nyelv nem volt mindig könnyen érthető, mégis megszületett a kölcsönös megértés. „Megértettük egymást” – írta a magyar lány, hozzátéve, hogy talán éppen a nyelvi nehézségek tették még értékesebbé a pillanatot. Rubint Rella 33 napos utazása egy belső út, amelynek a következő fejezete Vietnám, és amelyben nem másoktól várja a válaszokat, hanem saját magától.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre