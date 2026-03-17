Brutálisan megverték a börtönben a nagymamát, akit egy számítógép záratott rács mögé

Felfegyverzett amerikai szövetségi bírósági végrehajtók (U.S. Marshals) törték rá az ajtót tennessee-i otthonában Angela Lippsre. Az 50 éves nagymamának fogalma sem volt, mit vétett, de a hatóságokat ez nem érdekelte: közölték vele, hogy egy arcfelismerő szoftver jelzése alapján Észak-Dakotában körözik banki csalások miatt, és azonnal börtönbe vitték.

Az arcfelismerő szoftver tévedése miatt Angela Lipps ártatlanul került börtönbe, és hónapokig tartott, amíg sikerült tisztáznia magát

„Azt sem tudom, hol van az az állam!”

A nő kálváriája tavaly júliusban kezdődött, és maga volt a megelevenedett rémálom. Saját otthonából egy több ezer kilométerre lévő ügy miatt hurcolták el.

Soha nem jártam Észak-Dakotában, nem is ismerek onnan senkit. Irtózatosan ijesztő volt az egész. A mai napig újra és újra lejátssza a fejem a letartóztatásom pillanatait

– nyilatkozta megtörten a nő a WDAY Newsnak.

Hibázott az arcfelismerő szoftver: rablónak nézték a nagymamát

Lippset négyrendbeli személyazonossággal való visszaéléssel és lopással vádolták meg. Fargo városának rendőrsége ugyanis egy olyan csalót keresett, aki hamis katonai igazolvánnyal több ezer dollárt emelt le idegen számlákról. A nyomozók az arcfelismerő szoftverre bízták a piszkos munkát: a gép pedig kidobta Angela Lipps arcát a biztonsági kamerák felvételei alapján. Egy helyi detektívnek ennyi elég is volt: ránézett a nő közösségi oldalára, és úgy döntött, a testalkata és a haja pont olyan, mint a tettesé.

A tragikomikus az ügyben, hogy Angela négy hónapig ült börtönben óvadék nélkül, anélkül, hogy egyáltalán elmondhatta volna az igazát. Csak decemberben szállították át a távoli államba, ahol végre ügyvédet fogadhatott.

Jay Greenwood, a védője pillanatok alatt bebizonyította, hogy védence ártatlan. Amíg a bűncselekmények történtek, Angela az otthonában élte a mindennapjait:

Ugyanabban az időben, amikor a csalások zajlottak, ő a saját városában vette fel a nyugdíját, cigit vett a benzinkúton, pizzát rendelt, és Uber Eatset fizetett a telefonjával

– sorolta az ügyvéd a megdönthetetlen bizonyítékokat.

Hazafelé már nem segítettek

Bár a rendőrség öt nappal a kihallgatás után ejtette a vádakat, a nő megaláztatása itt nem ért véget. Miután kiengedték a börtönből, a hatóságok egy fillért sem adtak neki, hogy hazajusson a több ezer kilométerre lévő otthonába. Végül az ügyvédjei gyűjtöttek neki pénzt a hotelre és a hazautazásra – olvasható a People cikkében.