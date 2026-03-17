Brutálisan megverték a börtönben a nagymamát, akit egy számítógép záratott rács mögé
Csak a szeretteivel akart lenni, de kommandósok törték rá az ajtót. Egy békésen élő nagymama fél évet húzott le a rácsok mögött egy végzetes hiba miatt: az arcfelismerő szoftver bűnözőnek nézte, a rendőrök pedig nem kérdeztek, csak kattant a bilincs. Mire kiderült, hogy soha nem járt a bűncselekmény helyszínén, már késő volt.
Felfegyverzett amerikai szövetségi bírósági végrehajtók (U.S. Marshals) törték rá az ajtót tennessee-i otthonában Angela Lippsre. Az 50 éves nagymamának fogalma sem volt, mit vétett, de a hatóságokat ez nem érdekelte: közölték vele, hogy egy arcfelismerő szoftver jelzése alapján Észak-Dakotában körözik banki csalások miatt, és azonnal börtönbe vitték.
„Azt sem tudom, hol van az az állam!”
A nő kálváriája tavaly júliusban kezdődött, és maga volt a megelevenedett rémálom. Saját otthonából egy több ezer kilométerre lévő ügy miatt hurcolták el.
Soha nem jártam Észak-Dakotában, nem is ismerek onnan senkit. Irtózatosan ijesztő volt az egész. A mai napig újra és újra lejátssza a fejem a letartóztatásom pillanatait
– nyilatkozta megtörten a nő a WDAY Newsnak.
Hibázott az arcfelismerő szoftver: rablónak nézték a nagymamát
Lippset négyrendbeli személyazonossággal való visszaéléssel és lopással vádolták meg. Fargo városának rendőrsége ugyanis egy olyan csalót keresett, aki hamis katonai igazolvánnyal több ezer dollárt emelt le idegen számlákról. A nyomozók az arcfelismerő szoftverre bízták a piszkos munkát: a gép pedig kidobta Angela Lipps arcát a biztonsági kamerák felvételei alapján. Egy helyi detektívnek ennyi elég is volt: ránézett a nő közösségi oldalára, és úgy döntött, a testalkata és a haja pont olyan, mint a tettesé.
A tragikomikus az ügyben, hogy Angela négy hónapig ült börtönben óvadék nélkül, anélkül, hogy egyáltalán elmondhatta volna az igazát. Csak decemberben szállították át a távoli államba, ahol végre ügyvédet fogadhatott.
Jay Greenwood, a védője pillanatok alatt bebizonyította, hogy védence ártatlan. Amíg a bűncselekmények történtek, Angela az otthonában élte a mindennapjait:
Ugyanabban az időben, amikor a csalások zajlottak, ő a saját városában vette fel a nyugdíját, cigit vett a benzinkúton, pizzát rendelt, és Uber Eatset fizetett a telefonjával
– sorolta az ügyvéd a megdönthetetlen bizonyítékokat.
Hazafelé már nem segítettek
Bár a rendőrség öt nappal a kihallgatás után ejtette a vádakat, a nő megaláztatása itt nem ért véget. Miután kiengedték a börtönből, a hatóságok egy fillért sem adtak neki, hogy hazajusson a több ezer kilométerre lévő otthonába. Végül az ügyvédjei gyűjtöttek neki pénzt a hotelre és a hazautazásra – olvasható a People cikkében.
A fargói rendőrfőnök, Dave Zibolski hárítja a felelősséget. Közleményében azzal védekezett, hogy a bíróság jóváhagyta a letartóztatást, így ők csak a dolgukat végezték.
