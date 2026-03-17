Brutálisan megverték a börtönben a nagymamát, akit egy számítógép záratott rács mögé

Csak a szeretteivel akart lenni, de kommandósok törték rá az ajtót. Egy békésen élő nagymama fél évet húzott le a rácsok mögött egy végzetes hiba miatt: az arcfelismerő szoftver bűnözőnek nézte, a rendőrök pedig nem kérdeztek, csak kattant a bilincs. Mire kiderült, hogy soha nem járt a bűncselekmény helyszínén, már késő volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 15:00
Felfegyverzett amerikai szövetségi bírósági végrehajtók (U.S. Marshals) törték rá az ajtót tennessee-i otthonában Angela Lippsre. Az 50 éves nagymamának fogalma sem volt, mit vétett, de a hatóságokat ez nem érdekelte: közölték vele, hogy egy arcfelismerő szoftver jelzése alapján Észak-Dakotában körözik banki csalások miatt, és azonnal börtönbe vitték. 

Az arcfelismerő szoftver tévedése miatt Angela Lipps ártatlanul került börtönbe, és hónapokig tartott, amíg sikerült tisztáznia magát Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

„Azt sem tudom, hol van az az állam!”

A nő kálváriája tavaly júliusban kezdődött, és maga volt a megelevenedett rémálom. Saját otthonából egy több ezer kilométerre lévő ügy miatt hurcolták el.

Soha nem jártam Észak-Dakotában, nem is ismerek onnan senkit. Irtózatosan ijesztő volt az egész. A mai napig újra és újra lejátssza a fejem a letartóztatásom pillanatait

 – nyilatkozta megtörten a nő a WDAY Newsnak. 

Hibázott az arcfelismerő szoftver: rablónak nézték a nagymamát

Lippset négyrendbeli személyazonossággal való visszaéléssel és lopással vádolták meg. Fargo városának rendőrsége ugyanis egy olyan csalót keresett, aki hamis katonai igazolvánnyal több ezer dollárt emelt le idegen számlákról. A nyomozók az arcfelismerő szoftverre bízták a piszkos munkát: a gép pedig kidobta Angela Lipps arcát a biztonsági kamerák felvételei alapján. Egy helyi detektívnek ennyi elég is volt: ránézett a nő közösségi oldalára, és úgy döntött, a testalkata és a haja pont olyan, mint a tettesé.

A tragikomikus az ügyben, hogy Angela négy hónapig ült börtönben óvadék nélkül, anélkül, hogy egyáltalán elmondhatta volna az igazát. Csak decemberben szállították át a távoli államba, ahol végre ügyvédet fogadhatott.

Jay Greenwood, a védője pillanatok alatt bebizonyította, hogy védence ártatlan. Amíg a bűncselekmények történtek, Angela az otthonában élte a mindennapjait:

Ugyanabban az időben, amikor a csalások zajlottak, ő a saját városában vette fel a nyugdíját, cigit vett a benzinkúton, pizzát rendelt, és Uber Eatset fizetett a telefonjával

– sorolta az ügyvéd a megdönthetetlen bizonyítékokat.

Hazafelé már nem segítettek

Bár a rendőrség öt nappal a kihallgatás után ejtette a vádakat, a nő megaláztatása itt nem ért véget. Miután kiengedték a börtönből, a hatóságok egy fillért sem adtak neki, hogy hazajusson a több ezer kilométerre lévő otthonába. Végül az ügyvédjei gyűjtöttek neki pénzt a hotelre és a hazautazásra – olvasható a People cikkében.

A fargói rendőrfőnök, Dave Zibolski hárítja a felelősséget. Közleményében azzal védekezett, hogy a bíróság jóváhagyta a letartóztatást, így ők csak a dolgukat végezték.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
