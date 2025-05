"Az egész életem egy hazugság" - 30 évesen derült ki egy férfi számára a szörnyű igazság

Legrosszabb rémálmában sem gondolta volna a philadelphiai Steve Carter, hogy egy több évtizedes rejtély megoldására bukkan, amikor 2010-ben egy eltűnt gyerekekkel foglalkozó weboldalt böngészett. A 30-as éveiben járó férfi amióta az eszét tudja nevelőszülőknél élt, így mindig is érdekelték őt a gyerekekkel kapcsolatos hírek. A weblap nézegetése közben a régebbi eltűnéseknél azonban felfedezett egy Marx Panama Moriarty Barnes nevű gyermeket, aki még baba korában tűnt el, és a weboldal készítői csináltak róla egy szimulált időskori képet, hogyan nézhetne ki napjainkban. Mondanunk sem kell, hogy Steve saját maga tükörképét látta a fotón.

Az eltűnt gyerekek képei között saját magára bukkant a gyanútlan férfi / Fotó: pexels/Illusztráció

Steve több barátjának is továbbította a fotót, hogy megkérdezze tőlük, hogy valóban van-e hasonlóság, vagy csak ő látja bele ezt. Miután többen is megerősítették a félelmét, felhívta a rendőrséget, néhány hónappal később pedig DNS-tesztet végeztek el rajta. Az igazság végül egy évvel később tört utat magának - számolt be róla a LadBible.

Kiderült, hogy valóban Steve kiskori képe volt a weboldalon. A kisfiú biológiai anyja, Charlotte Moriarty ugyanis mentális problémákkal küzdött és időnként eltűnt otthonról, és ilyenkor magával vitte a kisbabáját is. Egy alkalommal azonban örökre lelépett, és egyedül maradt Mark Barnes, a gyermek apja, aki rendőrségi feljelentést tett, ekkor került a baba fotója a rendőrséghez. Később a megszökő édesanyát pszichiátriai intézménybe zárták, a kisfiát pedig nevelőszülőknél helyezték el. A személyazonossága azért nem derült ki, mert a nő hazudott a gyermeke születésnapjáról és a nevéről is a hatóságoknak. Így végül mindössze évtizedekkel később derült fény az igazságra. Steve azóta felvette a kapcsolatot a biológiai szüleivel, és tartja is velük a kapcsolatot, valamint a féltestvéreivel is jó viszonyt ápol.