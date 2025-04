Megoldódott a rejtély: megtalálták az eltűnt paralimpikont

Sam Ruddock többszörös aranyérmes kerékpározóról ijesztő hírek jelentek meg, családja és barátai aggódnak épsége miatt, több napja nem hallottak semmit a férfiról - írja a The Sun.

A sportoló eltűnését április 24-én jelentették be a rendőrségen. A Las Vegasban vakációzó férfi több Instagram posztot is közzé tett, ezekben egy ismeretlen férfi kocsijában ült. A családja ezek után napokig nem hallott a sportolóról. Sam barátai próbáltak információt gyűjteni arról, hogy hol járt a paralimpikon utoljára, és kikkel tartózkodott együtt, mielőtt eltűnt. A szálláshelyével is kapcsolatba léptek, a személyzet megerősítette, hogy a férfi bejelentkezett, amikor kellett, de nem jelentkezett ki, és a tulajdonait is a szállásán hagyta. A személyzet megőrzi az értéktárgyakat, de aggasztónak tartja a család, hogy Sam mindent hátrahagyott. A hozzátartozói több nap aggódás után bejelentették az eltűnést, a rendőrség négy napig kereste a férfit.

Sam a keresést követően élve és biztonságban előkerült. A családja még nem adott ki közlemény azzal kapcsolatban, hogy hol tartózkodott, vagy miért szüntette meg velük a kommunikációt. Az esetnek több gyanús körülménye is van, de szerencsére a családja rátalált az eltűnt sportolóra.