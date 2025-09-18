Meglepte a rajongóit! Nem akármilyen fotóval jelentkezett Rubint Rella

Rubint Rella követői már megszokhatták, hogy a fitneszedző valamilyen edzéssel vagy egészséges táplálkozással kapcsolatos tartalmat tesz ki közösségi média felületeire. Rella külsejét hihetetlen akaraterővel tartja karban, lendülete magával ragadja a legkritikusabb embereket is.

Rubint Rella újabb képpel kápráztatta el követőit Fotó: Markovics Gábor

Rubint Rella új külsővel érkezett

Rubint Réka gyönyörű unokatestvére tőle nem annyira megszokott elegáns ruhában jelent meg. Rella egy lenyűgöző fehér fodros felsőben mosolyog szelfijében.

Ezt rajongói sem hagyhatták szó nélkül.

Csodaszép vagy

- írta egyikük.

Meg kell hagyni Rubint Rella válása óta látványosan igyekszik előre haladni életében. Szettjét, melyet egy ragyogó nyaklánccal és fülbevalóval egészített ki, alább tudjátok megtekinteni: