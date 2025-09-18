Meglepte a rajongóit! Nem akármilyen fotóval jelentkezett Rubint Rella

Szokatlan külsővel érkezett a fitneszedző. Rubint Rella legutóbbi bejegyzése elkápráztatta követőit.
Rubint Rella követői már megszokhatták, hogy a fitneszedző valamilyen edzéssel vagy egészséges táplálkozással kapcsolatos tartalmat tesz ki közösségi média felületeire. Rella külsejét hihetetlen akaraterővel tartja karban, lendülete magával ragadja a legkritikusabb embereket is.
Rubint Réka gyönyörű unokatestvére tőle nem annyira megszokott elegáns ruhában jelent meg. Rella egy lenyűgöző fehér fodros felsőben mosolyog szelfijében.
Ezt rajongói sem hagyhatták szó nélkül.
Csodaszép vagy
- írta egyikük.
Meg kell hagyni Rubint Rella válása óta látványosan igyekszik előre haladni életében. Szettjét, melyet egy ragyogó nyaklánccal és fülbevalóval egészített ki, alább tudjátok megtekinteni:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.