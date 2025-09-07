A rajongók is a szívükhöz kaptak: Rubint Réka nem bírta visszatartani könnyeit!

Büszke anyukaként jelentkezett közösségi oldalán.
Rubint Réka nemcsak szakmailag ért el jelentős és meghatározó eredményeket az utóbbi időben, hanem magánéletében is elérkezett egy olyan mérföldkő, ami könnyekig hatotta a csinos üzletasszonyt. A legfrissebb Instagram-bejegyzésében büszkén tette közzé rajongóinak a hírt.
Schobert Norbi és Rubint Réka családja számára különleges alkalom volt a hétvége, ugyanis legidősebb fiuk, Norbi betöltötte a 20. életévét. A jeles eseményt egy közös vacsorával ünnepelték meg, ahol szűk családi körben köszöntötték a fiatal felnőttet.
Rubint Réka megható sorokkal búcsúzott az elmúlt két évtizedtől:
Azt, hogy mikor repült el az elmúlt 20 év nem tudom, de azt igen, hogy egy csodálatos Férfivá cseperedtél!
Élj az álmaidnak és SOHA ne engedd, hogy bárki is befolyásoljon az utadon!
Nagyon szeretünk és nagyon büszkék vagyunk Rád!
Isten éltessen Kicsi Kincsem!
– zárta bejegyzését Réka.
Érdekesség, hogy bár a születésnap hivatalosan nem mára esik, a család előrehozta az ünneplést. Ennek oka, hogy Norbi másnap hajnalban háromnapos osztálykirándulásra indul, így a családi vacsora most kapott helyet a programban.
