Hamarosan nagyszülő lesz Rubint Réka és Schobert Norbi

Rubint Réka és Schobert Norbi számára a család szent és sérthetetlen. Bár mindkettejük számára különösen fontos a karrier, mindent azért tesznek, hogy a családnak a lehető legtöbbet adják. Családközpontú gondolkodásra nevelték a gyermekeiket is, így nem meglepő, ha ők is szeretnének majd kisbabákat. Erről vallott most Schóbert Lara.

Rubint Réka nagyon szereti a kislányát

Az egyik rajongó azt kérdezte Larától, hogy szereti-e a kisbabákat, és hogy szeretne-e gyerekeket. Erre a következő választ adta:

Persze, hogy szeretnék! Egy fiút és egy lányt, de ez ugye nincs megírva előre. De majd csak később, 28. év körül

- írja Lara a sztorijában.

A gyönyörű lány mos 21 éves, ami azt jelenti, hogy már nem kell sokat várnia Schobert Norbinak és Rubint Rékának, hogy unokázhassanak.