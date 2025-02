Valentin napon árulta el Schóbert Lara – Rubint Réka nagymama lett

Mióta Schóbert Lara megkapta a szüleitől az egyik születésnapjára Mézit, a tüneményes kiskutyáját, azóta soha nem lehet őket külön látni. Mindig mindenhová együtt mennek, Lara pedig kifejezetten olyan helyeket választ ki, ahová lehet kiskutyát is vinni. Mézi ott van az edzéseken, a kirándulásokon, a nagy családi eseményeken, de az esetek többségében még az éttermekben is. És minthogy Lara szereti az elegáns helyeket, ahová csinosan ki kell öltözni, természetesen Mézinek is van néhány szép ruhadarabja.

Lara és Réka között nagyon szoros a kapcsolat

Schóbert Lara szíve tele van örömmel, ugyanis ez végre egy olyan Valentin nap volt, amilyenről mindig is álmodozott. Szerelme mindent megtesz annak érdekében, hogy boldoggá tegye Larát, így tehát tegnap este is egy csodás randevúra vitte. És bár Lara nagyon jól érezte magát, azért a rajongóira is gondolt, így Valentin estéjén még néhány rajongói kérdésre is válaszolt. Felmerült a kérdés például, hogy hol veszi a ruhákat Mézinek, mire Lara Insta-sztorijában felsorolta a forrásait, és kiemelte, hogy a nagymamitól, Rubint Rékától is szokott kapni.