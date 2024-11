Máris? Schóbert Lara és szerelme nem titkolja tovább, már látszik is

Nemrégiben azon döbbent meg az ország, hogy az ország meseszép Larája szakított szerelmével. Lara saját bevallása szerint ha szeret, akkor bizony nagyon szeret, és mindent hajlamos feláldozni a párkapcsolatáért. Így volt ez az előző kapcsolatában is: nagyon hamar az összeköltözés mellett döntöttek, így Lara Kazincbarcikára költözött. Hamarosan azonban véget ért a románc, most viszont egy új vette kezdetét.

Lara végre boldog

Amikor Schóbert Lara Hajdú Péter vendége volt, elmesélte, hogy Schobert Norbi soha nem úgy bánt vele, mintha a pici lánya lenne, ez pedig nagyon hiányzott neki egész életében. Éppen ezért megfelelési kényszere lett a férfiakkal szemben, ezért alakult ki nála az a hajlam, hogy a párkapcsolata miatt mindent képes feláldozni. Ezt azonban sokan ki is használták, így a kapcsolatai tönkrementek.

Larára azonban most rátalált a szerelem. Ahogyan azt meg is írtuk, nem titkolja tovább, hogy beköszöntött nála a boldogság, és büszkén mutatta meg a szerelmét. Arra azonban nem számítottunk, hogy ilyen hamar bekövetkezik az, ami sokaknál időbe telik: máris egy nagyon romantikus, nagyon intim videót posztoltak együtt. Ezen forró csókot váltanak és egymást simogatják. Már látni is lehet, hogy Lara soha nem volt ennél szerelmesebb, így persze özönlenek is a gratulációk.

