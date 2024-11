Rubint Réka elvitte az országból Schóbert Larát

Rubint Rékáról ismeretes, hogy imádja a családját. Bár fényes karrierje van, a családja mindenek fölött áll, és bármit megtenne azért, hogy gyermekeit és férjét boldognak lássa. Három gyermek boldog édesanyja, de arra is gondot fektet, hogy gyermekeivel egyenként is minőségi időt töltsön. Ezért most legidősebb gyermekét, Larát Rómába vitte, hogy egy feledhetetlen hétvégéjük legyen.

Lara és Réka között nagyon szoros a kapcsolat

Róma volt az álma … és egy Édesanya akkor a legboldogabb, amikor egy álmot megvalósítva, boldognak látja a gyermekét. Ez egy feledhetetlen hétvége lesz, abban biztos vagyok.

"Mindig fontosnak tartottam a gyerekekkel való közös, minőségi időt!

anya - lànya , anya - fia és anya - fiai programokat … Mert ez teljesen más, mint amikor családdal együtt utazunk és teljesen más, mint amikor táborral. Ez most csak Róla szól és én annyira , de annyira boldog vagyok, hogy mindhárom gyermekem igényli ezeket a közös perceket… 21, 19 és 13 évesen is…" - írja Réka.

