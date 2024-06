Özönlenek a gratulációk a Schobert családba: az ifjú Norbika úszik a boldogságban

Rubint Réka és Schobert Norbi egy rendkívül boldog család. Mindig mindenben összetartanak és támogatják egymást, és tudják, hogy egymásra mindig számíthatnak. Nemrég robbant a hír, hogy Lara szakított focista barátjával, akit pedig úgy szeretett, hogy még Kazincbarcikára is leköltözött miatta. Nagyon nehezen viselte a szakítást, azonban a családja támogatta őt.

Norbika már kész férfi

Most pedig örömünnepet ül a Schobert család. Ma van ugyanis Norbert névnap, így nemcsak az apuka, de az ifjabb Norbika is úszhat a boldogságban. Ismeretes, hogy Schoberték minden családi eseményt nagyon megünnepelnek, így minden bizonnyal ma is összeülnek mindannyian.

