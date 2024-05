„Elég nehéz napokat éltem meg” – szakított Schobert Lara és 10 évvel idősebb szerelme

Ahogy azzal korábban a Metropol már fogalakozott, Schobert Lara tavaly év vége felé árulta el, hogy olyan komolyra fordult a kapcsolata a 10 évvel idősebb, focista szerelmével, hogy úgy döntöttek összeköltöznek.

Schobert Lara ás focista párja szakított Fotó: Máté Krisztián

A páros eddig Kazincbarcikán töltötte a romantikus mindennapokat és mindenki azt hitte, hogy boldogságuk határtalan, egészen mostanáig. Schobert Norbi és Rubint Réka lánya ugyanis az Instagram-oldalán követői kérdésére elárulta, hogy már egyedülálló.

Szakított Schobert Lara

Az edzőként dolgozó Lara egy kérdezz-felelek során számolt be a sokkoló hírről, először csak arra a kérdésre felelt őszintén, hogy „Egyedülálló vagy?” amire az volt a válasza, hogy „Igen”, majd szintén kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy már vissza is költözött a szüleihez, arra pedig, hogy hogy van most lelkileg, így felelt: