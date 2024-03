"Egy új élet kezdete" – Schobert Norbi aggasztó bejelentést tett

Schobert Norbi az évek, évtizedek alatt rengeteg embernek segített lefogyni és rátérni az egészségesebb életmódra, de közben a botrányok sem kerülték el, hiszen néha óriási port kavartak egyes megnyilvánulásai. Felesége, Rubint Réka viszont a legkeményebb időszakokban is kitartott mellette, hiszen most is tombol köztük a szerelem.

Schobert Norbi / Fotó: Végh István

Schobert Norbi és Rubint Réka nemrég a meseszép Kubába mentek, és a közösségi oldalaikra feltöltött tartalmakból kiindulva remekül érzik magukat, a fitneszguru szinte ragyog a kint készült felvételeken. Viszont a legutóbbi posztja aggodalmat váltott ki a rajongóiból, ugyanis egy új élet kezdetéről ír benne a híresség.

Ez is Kuba! Varadero! Naplemente és nekünk mégis napfelkelte! ❤️Egy új élet kezdete….

– írta Schobert Norbi a képhez, amin Rubint Rékával együtt szerepel, mosolyogva.

Azt még egyelőre nem lehet tudni, hogy Schobert Norbi pontosan mit is szeretett volna közölni ezzel a bejelentéssel, hiszen ez jelenthet egy izgalmas, friss projektet is, illetve akár azt is, hogy teljes mértékben hátat fordít a nyilvánosságnak és végleg visszavonul a szerepléstől. Persze a rajongói inkább az előbbiben reménykednek, hiszen nem szeretnék, hogy Norbi eltűnjön.

Itt lehet megtekinteni Schobert Norbi posztját: