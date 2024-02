Brutális beavatkozást végeztek Rubint Réka arcán – Fotó

Rubint Réka megszállottan dolgozik azon, hogy a megjelenése közel tökéletes legyen. A fitneszedző a hét minden napján edz, mozgássorozatokat dolgoz ki, diétázik, de alkalmanként külső segítséget is igénybe vesz, ha úgy gondolja, hogy saját erőből nem tud többet hozzáadni a kívánt eredményhez. Ezek a külső segítségek jellemzően kozmetikai beavatkozások, ilyen a mellimplantátuma vagy éppen azok az arckezelések, melyekre egyre gyakrabban jár.

Rubint Réka a testedzés megszállottja (Fotó: Dodó Ferenc)

Erős nő

Schobert Norbi felesége bár szinte az összes fotóján mosolyog, az élete semmivel sem egyszerűbb, mint egy átlagemberé, sőt! Réka és Norbi több, mint húsz éve élnek a rivaldafényben, ami nem csak a csillogást jelenti, de azt is, hogy folyamatosan ki vannak téve az emberek csípős megjegyzéseinek, rosszindulatú beszólásainak. Ezt persze a híres házaspár már régen megtanulta a helyén kezelni, de nyilván nekik is vannak nehezebb napjaik, amikor betalálnak a gonoszkodó szavak. Ilyen helyzet volt, amikor Réka váratlanul elvesztette a szeretett édesanyját. Rékát a gyászban sem kímélték a kommentelők, de akkor sem voltak az emberek tapintatosak velük, amikor a férje, Schobert Norbi a saját házuk előtt esett össze. Réka méltósággal csinálta végig ezeket az embert próbáló helyzeteket, sőt talán még több erőt merített belőlük.

Rubint Réka, Schobert Norbi és a két fiuk egy közös nyaraláson Fotó: Facebook

Rubint Réka bevállalta

A fitneszedző mára erősebb lett lelkileg, mint valaha. Talán ennek is köszönhető, hogy a 45 éves híresség fizikailag most van a csúcson, makkegészséges és tele van tettvággyal. Talán egyetlen dolog van az életében, ami zavarja: az idő gyors múlása. Persze a mindig tettre kész edző ez ellen is kitalált valamit: mostanában egy új arckezelést vesz igénybe, ami a reklámja szerint gyorsan és nagyon hatékonyan képes visszafiatalítani a bőrt. Hogy a beavatkozás tényleg annyira jó-e, mint mondják, arról nincsenek információk, az viszont kétségtelen, hogy (negatív értelemben) nagyon is látványos. A páciens arcbőrének legfelső rétegét ugyanis olyan szinten elcsúnyítja egy pár órára, hogy arra nehéz szavakat találni. Réka persze ezt is bátran megmutatja, íme a legutolsó beavatkozás eredménye: