Rubint Réka: Olyan magas a pulzusom, hogy mindjárt meghalok - Videó

Rubint Réka magyar fitneszedző, üzletasszony nemrég a Szerencsekérek vetélkedőjének a vendége volt. Ahol nemcsak hihetlenül jól teljesített, de több érdekes és izgalmas témában is őszintén kitárulkozott.

Rubint Réka / Fotó: Markovics Gábor / Bors

Réka még az első forgatás jogát is megszerezte magának, amikor elárulta: teljes extázisba jött az izgalmaktól.

„Én izgulok. Olyan magas a pulzusom, hogy mindjárt meghalok” – mondta a műsorban Rubint Réka.

A játék során a fitneszkirálynő guggolásra invitálta a játékostársait, ugyanis ezzel az egyszerű módszerrel nyugtatta le saját magát is. Majd azt is bevallotta: a szerencse volt már, hogy mellé állt. Egyszer már nyert egy hatalmas összeget egy rulettasztalnál. Sőt utána egy veszélyes bulijáról is szaftos részleteket mesélt.