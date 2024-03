Végre megtette a csodás bejelentést a babáról Schobert Lara - özönlenek a gratulációk

Schobert Lara a szemünk előtt cseperedett fel, ahogyan valamennyi Schobert-gyerek. Rékát és Norbit már akkor ismerhettük a tévén keresztül, amikor még csak jártak, amikor pedig bejelentették az esküvőt, abból országos szenzáció lett. A két fitneszguru remekül egymásra talált, és olyan tökéletesen passzolnak egymáshoz, aminél tökéletesebbet el sem lehet képzelni. A csodálatos harmónia meglátszik a gyereknevelésen is: csodálatos örömben és boldogságban nevelik a gyermekeiket. Zalán most betöltötte a 13. születésnapját, ezt pedig az egész család megünnepelte. Lara még egy babakori képet is közzétett. Amikor ugyanis Réka megszülte Zalánt, közös fotót készítettek a kisbabával. A rajongók természetesen odáig vannak ezért a képért, és csak úgy záporoznak a gratulációk.

